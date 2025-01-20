Де чоловіки без БЗВП не зможуть працювати — у Міноборони України пояснили

Мобілізовані проходять військову підготовку. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні вже з вересня 2025 року в вищих навчальних закладах розпочнеться базова загальновійськова підготовка для студентів. Вона складатиметься з теоретичного та практичного курсу. Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. А от практичний курс буде обов'язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я. Після підготовки такі громадяни складають військову присягу. Проте, ті чоловіки, які не пройдуть БЗВП, не зможуть надалі навчатися у ВНЗ та працювати на певних роботах.

Про це розповів заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник на офіційному Youtube-каналі Міністерства оборони України.

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Так, він наголосив, що базова загальновійськова підготовка буде обов'язковою для всіх студентів. Від неї буде залежати, чи зможе особа навчатися далі у виші.

"Якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на "незадовільно", якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах", — розповів Мельник.

Також ті чоловіки, які не проходили БЗВП і вперше бажають працевлаштуватися, не зможуть зайняти будь-яку посаду:

на державній службі;

в органах місцевого самоврядування;

в органах прокуратури.

Крім того, заступник міністра оборони України зауважив, що відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", якщо чоловік не пройшов базову загальновійськову підготовку, то він обов'язково повинен пройти базову військову службу.

Раніше ми повідомляли, чи матимуть українські студенти можливість відмовитися від БЗВП.

Також ми інформували, як буде відбуватися БЗВП для студентів.