Где мужчины без БОВП не смогут работать — в Минобороны Украины объяснили

Мобилизованные проходят военную подготовку. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине уже с сентября 2025 года в высших учебных заведениях начнется базовая общевойсковая подготовка для студентов. Она будет состоять из теоретического и практического курса. Теорию должны пройти все студенты — и мужчины, и женщины. А вот практический курс будет обязательным только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. После подготовки такие граждане принимают военную присягу. Однако те мужчины, которые не пройдут БОВП, не смогут в дальнейшем учиться в вузах и работать на определенных работах.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник на официальном Youtube-канале Министерства обороны Украины.

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Так, он отметил, что базовая общевойсковая подготовка будет обязательной для всех студентов. От нее будет зависеть, сможет ли человек учиться дальше в вузе.

"Если студенты по каким-то принципам, например, не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", — рассказал Мельник.

Также те мужчины, которые не проходили БОВП и впервые желают трудоустроиться, не смогут занять любую должность:

на государственной службе;

в органах местного самоуправления;

в органах прокуратуры;

Кроме того, заместитель министра обороны Украины отметил, что в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", если мужчина не прошел базовую общевойсковую подготовку, то он обязательно должен пройти базовую военную службу.

Ранее мы сообщали, будут ли украинские студенты иметь возможность отказаться от БОВП.

Также мы информировали, как будет происходить БОВП для студентов.