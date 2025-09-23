Відео
Трамп висловився про закінчення війни в Україні
Головна Мобілізація Кухарчук назвав, скільки людей ТЦК реально мобілізує до війська

Кухарчук назвав, скільки людей ТЦК реально мобілізує до війська

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 22:35
Мобілізація в Україні - скількох людей реально мобілізують до війська
Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук. Фото: ТСН

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук назвав реальну кількість людей, яких мобілізують до війська ТЦК. 

Про це він сказав у відео на своєму YouTube-каналі "Той самий Кухарчук". 

Читайте також:

Скільки людей реально мобілізує ТЦК

За словами заступника командира, з 1000 людей, яких працівники ТЦК зупиняють на вулицях, до війська потрапляють лише 24 особи. 

"З 1000 людей, яких зупинили на вулиці, тільки 24 було доставлено в ТЦК і мобілізовано. Ще 340 людей мають відстрочки, а 360 — бронювання. І десь по 100 людей, це ті, хто не досягнув 18 років та переступили 60-річний вік. І люди, які не є придатними. Ця історія виглядає абсолютно несправедливо", — сказав Дмитро Кухарчук. 

За його словами, ці 24 людини, яких мобілізували, йдуть на фронт з відчуттям соціальної несправедливості. 

"Вони йдуть на фронт з відчуттям повної соціальної несправедливості. І ми маємо іншу категорію людей — 976 людей, які з тих чи інших причин мають інший фронт. Але цей фронт у двох паралельних світах і в них дві паралельні правди. Ті чоловіки, які сидять по 60 діб на позиціях, мають право на відпочинок і мають право на ротацію. А у вашому світі, таке враження, що вони його не мають", — додав Кухарчук. 

Заступник командира також зазначив, що українська влада має переглянути стратегію мобілізації. 

"Українська влада має передивитися своє відношення до стратегії мобілізації. Точніше створити цю стратегію. А українське суспільство має передивитися своє відношення до життя і світу в цілому", — підсумував він.

Нагадаємо, днями в інтерв'ю командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький назвав мобілізацію в Україні несправедливою, зазначивши, що до війська забирають переважно чоловіків із сіл. 

До речі, наступного року зміняться правила бронювання працівників під час мобілізації. Вона  залежатиме від рівня середньої зарплати. 

Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
