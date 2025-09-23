Мобилизация в Украине - сколько людей реально мобилизуют в армию

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук. Фото: ТСН

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук назвал реальное количество людей, которых мобилизуют в войска ТЦК.

Об этом он сказал в видео на своем YouTube-канале "Той самий Кухарчук".

Сколько людей реально мобилизует ТЦК

По словам заместителя командира, из 1000 людей, которых работники ТЦК останавливают на улицах, в армию попадают только 24 человека.

"Из 1000 человек, которых остановили на улице, только 24 были доставлены в ТЦК и мобилизованы. Еще 340 человек имеют отсрочки, а 360 — бронирование. И где-то по 100 человек — это те, кто не достиг 18 лет и перешагнули 60-летний возраст. И люди, которые не являются пригодными. Эта история выглядит абсолютно несправедливо", — сказал Дмитрий Кухарчук.

По его словам, эти 24 человека, которых мобилизовали, идут на фронт с чувством социальной несправедливости.

"Они идут на фронт с ощущением полной социальной несправедливости. И мы имеем другую категорию людей — 976 человек, у которых по тем или иным причинам другой фронт. Но этот фронт в двух параллельных мирах, и у них две параллельные правды. Те мужчины, которые сидят по 60 суток на позициях, имеют право на отдых и имеют право на ротацию. А в вашем мире, такое впечатление, что они его не имеют", — добавил Кухарчук.

Заместитель командира также отметил, что украинская власть должна пересмотреть стратегию мобилизации.

"Украинская власть должна пересмотреть свое отношение к стратегии мобилизации. Точнее создать эту стратегию. А украинское общество должно пересмотреть свое отношение к жизни и миру в целом", — подытожил он.

Напомним, на днях в интервью командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий назвал мобилизацию в Украине несправедливой, отметив, что в армию забирают преимущественно мужчин из сел.

Кстати, в следующем году изменятся правила бронирования работников во время мобилизации. Она будет зависеть от уровня средней зарплаты.