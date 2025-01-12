Кулеба допустил, что в Украине могут снизить мобилизационный возраст, но не до 18 лет

Кулеба не исключает снижения мобилизационного возраста в Украине
В Украине в течение декабря активно распространялась информация о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В частности, такие призывы были со стороны США, и хоть украинская сторона выступала против, однако риск остается реальным.
Об этом в интервью BBC заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Снижение мобилизационного виуу в Украине
По словам Дмитрия Кулебы, снижение мобилизационного возраста не будет столь драматичным, как это звучит. Поскольку он не видит причин, почему пороговый уровень должен упасть до 18 лет. Однако в любом случае, если будет хоть какое-то снижение, то непосредственно генералы должны объяснить народу, зачем это нужно.
"Именно генералы должны донести этот аргумент до политического руководства, парламента, и что наиболее важно, до народа Украины. Почему это нужно сделать, потому что это будет чрезвычайно болезненным решением, которое не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества. Поэтому я не знаю, произойдет ли это, но если это произойдет, я уверен, что возраст не снизится. Возраст не снизится до 18 лет сразу", — сказал Кулеба.
Он добавил, что если и будет снижение мобилизационного возраста, то лишь на один-два года. Также он рассказал, что единственный, кто был бы рад снижению до 18 лет — так это его сын. Дмитрий Кулеба рассказал, что еле уговорил его не идти на войну, а наоборот, продолжать обучение в университете.
Также во время интервью бывший глава МИД подчеркнул, что в случае снижения мобилизационного возраста, каждый кому пришло время, должен будет готов пойти на фронт.
"Если пришло ваше время, вы должны принять этот вызов с достоинством", — добавил он.
Напомним, в субботу стало известно, что Верховная Рада уже на следующей неделе проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации. В частности, оно будет действовать до 9 мая 2025 года.
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