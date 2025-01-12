Кулеба допустил, что в Украине могут снизить мобилизационный возраст, но не до 18 лет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

В Украине в течение декабря активно распространялась информация о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В частности, такие призывы были со стороны США, и хоть украинская сторона выступала против, однако риск остается реальным.

Об этом в интервью BBC заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По словам Дмитрия Кулебы, снижение мобилизационного возраста не будет столь драматичным, как это звучит. Поскольку он не видит причин, почему пороговый уровень должен упасть до 18 лет. Однако в любом случае, если будет хоть какое-то снижение, то непосредственно генералы должны объяснить народу, зачем это нужно.

"Именно генералы должны донести этот аргумент до политического руководства, парламента, и что наиболее важно, до народа Украины. Почему это нужно сделать, потому что это будет чрезвычайно болезненным решением, которое не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества. Поэтому я не знаю, произойдет ли это, но если это произойдет, я уверен, что возраст не снизится. Возраст не снизится до 18 лет сразу", — сказал Кулеба.

Он добавил, что если и будет снижение мобилизационного возраста, то лишь на один-два года. Также он рассказал, что единственный, кто был бы рад снижению до 18 лет — так это его сын. Дмитрий Кулеба рассказал, что еле уговорил его не идти на войну, а наоборот, продолжать обучение в университете.

Также во время интервью бывший глава МИД подчеркнул, что в случае снижения мобилизационного возраста, каждый кому пришло время, должен будет готов пойти на фронт.

"Если пришло ваше время, вы должны принять этот вызов с достоинством", — добавил он.

Напомним, в субботу стало известно, что Верховная Рада уже на следующей неделе проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации. В частности, оно будет действовать до 9 мая 2025 года.

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