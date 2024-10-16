Оновлення даних у ТЦК 2024 — чи потрібно повідомляти про купівлю нерухомості

Купівля нерухомості під час війни — чи повинні українці повідомляти про це ТЦК
В Україні усі військовозобов'язані громадяни зобов'язані стояти на військовому обліку та вчасно оновлювати свої військово-облікові дані. Зокрема повідомляти ТЦК та СП про важливі зміни у житті, до прикладу, сімейний стан, місце проживання, контактні дані тощо.
Але, чи треба оновлювати дані у ТЦК, якщо військовозобов'язана особа купила нерухомість? На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".
Оновлення даних у ТЦК при купівлі нерухомості — що каже закон
Попри те, що військовозобов'язана особа повинна повідомляти ТЦК про більшість важливих змін у своєму житті, інформацію про купівлю або продаж нерухомості надавати територіальному центру не потрібно.
"Чинним законодавством відповідний обов'язок не передбачений", — підкреслив фахівець.
Які дані потрібно оновлювати у разі змін
Військовозобов'язані громадяни мають надавати ТЦК та СП такі дані:
- ПІБ;
- дата народження та місце народження;
- стать;
- про громадянство;
- місце проживання та місце перебування;
- реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видавання, орган, що видав, термін дії);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- про сімейний стан особи та членів її сім'ї (дружини, дітей);
- про освіту та спеціальність;
- про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);
- про стан здоров’я (зокрема про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;
- відомості про наявність (відсутність) судимості;
- про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);
- про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;
- інші персональні дані.
Про будь-які зміни військовозобов'язаний повинен сповістити ТЦК протягом семи днів. У разі недотримання цих вимог, особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У період дії воєнного стану за таке порушення передбачений штраф від 17 000 до 25 500 тис. грн.
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