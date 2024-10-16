Оновлення даних у ТЦК 2024 — чи потрібно повідомляти про купівлю нерухомості

Купівля нерухомості та облік у ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

В Україні усі військовозобов'язані громадяни зобов'язані стояти на військовому обліку та вчасно оновлювати свої військово-облікові дані. Зокрема повідомляти ТЦК та СП про важливі зміни у житті, до прикладу, сімейний стан, місце проживання, контактні дані тощо.

Але, чи треба оновлювати дані у ТЦК, якщо військовозобов'язана особа купила нерухомість? На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

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Попри те, що військовозобов'язана особа повинна повідомляти ТЦК про більшість важливих змін у своєму житті, інформацію про купівлю або продаж нерухомості надавати територіальному центру не потрібно.

"Чинним законодавством відповідний обов'язок не передбачений", — підкреслив фахівець.

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Які дані потрібно оновлювати у разі змін

Військовозобов'язані громадяни мають надавати ТЦК та СП такі дані:

ПІБ;

дата народження та місце народження;

стать;

про громадянство;

місце проживання та місце перебування;

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видавання, орган, що видав, термін дії);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

про сімейний стан особи та членів її сім'ї (дружини, дітей);

про освіту та спеціальність;

про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

про стан здоров’я (зокрема про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;

відомості про наявність (відсутність) судимості;

про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

інші персональні дані.

Про будь-які зміни військовозобов'язаний повинен сповістити ТЦК протягом семи днів. У разі недотримання цих вимог, особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У період дії воєнного стану за таке порушення передбачений штраф від 17 000 до 25 500 тис. грн.

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