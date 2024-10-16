Обновление данных в ТЦК 2024 — нужно ли сообщать о покупке недвижимости

Покупка недвижимости и учет в ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине все военнообязанные граждане обязаны стоять на военном учете и своевременно обновлять свои военно-учетные данные. В частности, сообщать ТЦК и СП о важных изменениях в жизни, например, семейном положении, месте проживания, контактных данных и т.д.

Но надо ли обновлять данные в ТЦК, если военнообязанное лицо купило недвижимость? На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

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Несмотря на то, что военнообязанное лицо должно сообщать ТЦК о большинстве важных изменениях в своей жизни, информацию о покупке или продаже недвижимости предоставлять территориальному центру не нужно.

"Действующим законодательством соответствующая обязанность не предусмотрена", — подчеркнул специалист.

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Какие данные нужно обновлять в случае изменений

Военнообязанные граждане должны предоставлять ТЦК и СП следующие данные:

ФИО;

дата рождения и место рождения;

пол;

о гражданстве;

место жительства и местонахождение;

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

о семейном положении лица и членов его семьи (жены, детей);

об образовании и специальности;

о занятости (код предприятия, место работы, должность);

о состоянии здоровья (в частности, об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;

сведения о наличии (отсутствии) судимости;

о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);

о рассмотрении судом уголовного дела, приговоре, вступившем в законную силу;

другие персональные данные.

О любых изменениях военнообязанный должен известить ТЦК в течение семи дней. В случае несоблюдения этих требований, лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В период действия военного положения за такое нарушение предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 тыс. грн.

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