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Покупка недвижимости во время войны — должны ли украинцы сообщать об этом ТЦК

16 октября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Обновление данных в ТЦК 2024 — нужно ли сообщать о покупке недвижимости
Покупка недвижимости и учет в ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине все военнообязанные граждане обязаны стоять на военном учете и своевременно обновлять свои военно-учетные данные. В частности, сообщать ТЦК и СП о важных изменениях в жизни, например, семейном положении, месте проживания, контактных данных и т.д.

Но надо ли обновлять данные в ТЦК, если военнообязанное лицо купило недвижимость? На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

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Несмотря на то, что военнообязанное лицо должно сообщать ТЦК о большинстве важных изменениях в своей жизни, информацию о покупке или продаже недвижимости предоставлять территориальному центру не нужно.

"Действующим законодательством соответствующая обязанность не предусмотрена", — подчеркнул специалист.

 

Обновление данных в ТЦК при покупке недвижимости – что говорит закон
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Какие данные нужно обновлять в случае изменений

Военнообязанные граждане должны предоставлять ТЦК и СП следующие данные:

  • ФИО;
  • дата рождения и место рождения;
  • пол;
  • о гражданстве;
  • место жительства и местонахождение;
  • реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • о семейном положении лица и членов его семьи (жены, детей);
  • об образовании и специальности;
  • о занятости (код предприятия, место работы, должность);
  • о состоянии здоровья (в частности, об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;
  • сведения о наличии (отсутствии) судимости;
  • о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);
  • о рассмотрении судом уголовного дела, приговоре, вступившем в законную силу;
  • другие персональные данные.

О любых изменениях военнообязанный должен известить ТЦК в течение семи дней. В случае несоблюдения этих требований, лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В период действия военного положения за такое нарушение предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 тыс. грн.

Ранее мы писали, нужен ли военно-учетный документ для оформления водительского удостоверения.

Напомним, мы рассказывали, как дистанционно встать на военный учет.

Также мы информировали о том, как работает механизм наказания за нарушение военного учета.

недвижимость личные данные военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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