Обновление данных в ТЦК 2024 — нужно ли сообщать о покупке недвижимости

Покупка недвижимости во время войны — должны ли украинцы сообщать об этом ТЦК
В Украине все военнообязанные граждане обязаны стоять на военном учете и своевременно обновлять свои военно-учетные данные. В частности, сообщать ТЦК и СП о важных изменениях в жизни, например, семейном положении, месте проживания, контактных данных и т.д.
Но надо ли обновлять данные в ТЦК, если военнообязанное лицо купило недвижимость? На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".
Обновление данных в ТЦК при покупке недвижимости — что говорит закон
Несмотря на то, что военнообязанное лицо должно сообщать ТЦК о большинстве важных изменениях в своей жизни, информацию о покупке или продаже недвижимости предоставлять территориальному центру не нужно.
"Действующим законодательством соответствующая обязанность не предусмотрена", — подчеркнул специалист.
Какие данные нужно обновлять в случае изменений
Военнообязанные граждане должны предоставлять ТЦК и СП следующие данные:
- ФИО;
- дата рождения и место рождения;
- пол;
- о гражданстве;
- место жительства и местонахождение;
- реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- о семейном положении лица и членов его семьи (жены, детей);
- об образовании и специальности;
- о занятости (код предприятия, место работы, должность);
- о состоянии здоровья (в частности, об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;
- сведения о наличии (отсутствии) судимости;
- о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);
- о рассмотрении судом уголовного дела, приговоре, вступившем в законную силу;
- другие персональные данные.
О любых изменениях военнообязанный должен известить ТЦК в течение семи дней. В случае несоблюдения этих требований, лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В период действия военного положения за такое нарушение предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 тыс. грн.
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