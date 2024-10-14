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Оформлення посвідчення водія в Україні — чи можливо без військового квитка

14 жовтня 2024 21:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можна оформити посвідчення водія без військового квитка
Військовий квиток та посвідчення водія. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні після оголошення воєнного стану та загальної мобілізації багато державних послуг для військовозобов'язаних чоловіків без військово-облікового документа стали недоступними. До прикладу, щоб оформити паспортні документи, влаштуватися на роботу або вступити на навчання до університету, необхідно мати військовий квиток. 

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Чи потрібен військово-обліковий документ для оформлення посвідчення водія, відповіли у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. 

Так, у повідомленні відомства наголошується, що пакет документів, необхідний для отримання водійських прав, залишається незмінним. Тобто пред'являти військовий квиток військовозобов'язаним чоловікам не потрібно. Інші послуги сервісних центрів МВС також будуть доступні без військово-облікових документів.

Як отримати посвідчення водія вперше

Для отримання водійського посвідчення необхідно пройти  три основні етапи:

  • навчання в автошколі;
  • складання іспитів в сервісному центрі МВС (теоретичний та практичний);
  • отримання посвідчення водія.

Необхідні документи:

  • заява на ім'я керівника установи (із зазначенням місця проживання та бажаної категорії посвідчення водія);
  • паспорт або ID-картка (пред'являється особисто);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • чотири фотографії розміру 3,5х4,5;
  • медична довідка.

 

Як отримати посвідчення водія вперше
Сервісний центр МВС. Фото: dnp.hsc.gov.ua

Як обміняти посвідчення водія

Для обміну посвідчення водія будуть необхідні такі документи:

  1. паспорт або ID-картка;
  2. реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
  3. наявне посвідчення водія.

Які документи необхідні для перереєстрації транспортного засобу

Для перереєстрації авто фізичних осіб у сервісному центрі МВС необхідно підготувати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина України (з позначкою про місце реєстрації) або ID-картку;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • довіреність на іншу людину (за потреби).

Варто зазначити, що для отримання послуг необхідно здійснити попередній запис.

Раніше ми писали, яке покарання загрожує чоловікам, які не оформили військовий квиток. 

Нагадаємо, ми розповідали, що робити, якщо ТЦК вилучили військовий квиток.

Також ми інформували, що робити, якщо військовий квиток було втрачено та чи загрожує штраф. 

МВС водійське посвідчення мобілізація військовий квиток військовозобов'язані

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