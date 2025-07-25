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Головна Мобілізація Ляшко пояснив, з якою швидкістю усуваються правопорушення на ВЛК

Ляшко пояснив, з якою швидкістю усуваються правопорушення на ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 13:53
Ляшко прокоментував порушення під час ВЛК
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував порушення на медоглядах для військово-лікарської комісії (ВЛК). Він зазначив, що у разі виявлення порушень — їх швидко усувають.

Про це очільник МОЗ України сказав у коментарі Новини.LIVE.

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За словами міністра, якщо на медоглядах для ВЛК виявляють порушення — їх швидко усувають.

Ляшко розповів, що всі процеси у медичній системі України цифровізовані. Він зазначив, що це дає змогу чітко бачити все, що відбувається на медичних оглядах.

"У медичній системі в цивільних лікарнях, які проводять медичні огляди для ТЦК всі процеси цифровізовані. Кожне звернення, яке написане, буде розглянуто. Ми бачимо, коли людина розпочала огляд, хто та куди її перенаправив, які дообстеження робили та що рекомендували. У нас з цим взагалі проблем немає. Ми бачимо чітко, що відбувається в медоглядах для ВЛК", — пояснив очільник МОЗ.

Також він наголосив, що у разі скарг чи звернень —  всі порушення виявляють та усувають.

"Додатково ми проводимо щоквартальні міжрегіональні перевірки, формуємо комісії, які їздять й дивляться на місцях, виявляються ці порушення й усуваються. Ми готові на них реагувати", — резюмував Ляшко.

Раніше ми пояснювали, що робити, якщо військовозобов’язаний громадянин чи військовослужбовець отримав на руки незаконне, на його думку, рішення військово-лікарської комісії.

Також раніше ми писали про те, які довідки з медичних закладів не враховують фахівці військово-лікарської комісії.

Віктор Ляшко МОЗ війна в Україні ВЛК медогляд
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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