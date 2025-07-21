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Скарга на результат ВЛК — куди подавати

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 20:00
Військово-лікарська комісія - куди правильно подати скаргу
Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовозобов’язаний громадянин чи військовослужбовець отримав на руки незаконне на його думку рішення військово-лікарської комісії, він може його оскаржити. Скаргу можна подати у дві різні інстанції.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поскаржився на неправильне, на його думку, рішення військово-лікарської комісії.

Громадянин, якого, як він сам зазначив, записали здоровим попри поранення на фронті і велику кількість осколків, які не витягнули з тіла, поцікавився, як йому протидіяти рішенню ВЛК.

"Якщо Ви не згодні з висновком ВЛК, його треба оскаржувати", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Куди подавати скарги на рішення ВЛК

Юрист зазначив, куди саме можна надсилати скарги на роботу військово-лікарської комісії.

"Скарги надсилаються або до вищого за рівнем ВЛК, або до суду", — підкреслив Айвазян.

У скарзі потрібно вказати усі обґрунтовані претензії до військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які довідки з медичних закладів не враховують фахівці військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна отримати направлення на ВЛК без походу до ТЦК.

суд скарги ВЛК військовозобов'язані військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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