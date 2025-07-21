Військово-лікарська комісія - куди правильно подати скаргу

Скарга на результат ВЛК — куди подавати
Якщо військовозобов’язаний громадянин чи військовослужбовець отримав на руки незаконне на його думку рішення військово-лікарської комісії, він може його оскаржити. Скаргу можна подати у дві різні інстанції.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Рішення ВЛК некоректне — що робити
До юристів звернувся громадянин, який поскаржився на неправильне, на його думку, рішення військово-лікарської комісії.
Громадянин, якого, як він сам зазначив, записали здоровим попри поранення на фронті і велику кількість осколків, які не витягнули з тіла, поцікавився, як йому протидіяти рішенню ВЛК.
"Якщо Ви не згодні з висновком ВЛК, його треба оскаржувати", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Куди подавати скарги на рішення ВЛК
Юрист зазначив, куди саме можна надсилати скарги на роботу військово-лікарської комісії.
"Скарги надсилаються або до вищого за рівнем ВЛК, або до суду", — підкреслив Айвазян.
У скарзі потрібно вказати усі обґрунтовані претензії до військово-лікарської комісії.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які довідки з медичних закладів не враховують фахівці військово-лікарської комісії.
Додамо, ми повідомляли про те, як можна отримати направлення на ВЛК без походу до ТЦК.
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