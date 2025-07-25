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Ляшко объяснил, с какой скоростью устраняются нарушения на ВВК

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 13:53
Ляшко прокомментировал нарушения во время ВЛК
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал нарушения на медосмотрах для военно-врачебной комиссии (ВВК). Он отметил, что в случае выявления нарушений — их быстро устраняют.

Об этом глава Минздрава Украины сказал в комментарии Новини.LIVE.

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По словам министра, если на медосмотрах для ВВК выявляют нарушения — их быстро устраняют.

Ляшко рассказал, что все процессы в медицинской системе Украины цифровизированы. Он отметил, что это позволяет четко видеть все, что происходит на медицинских осмотрах.

"В медицинской системе в гражданских больницах, которые проводят медицинские осмотры для ТЦК все процессы оцифрованы. Каждое обращение, которое написано, будет рассмотрено. Мы видим, когда человек начал осмотр, кто и куда его перенаправил, какие дообследования делали и что рекомендовали. У нас с этим вообще проблем нет. Мы видим четко, что происходит в медосмотрах для ВВК", — объяснил глава Минздрава.

Также он отметил, что в случае жалоб или обращений — все нарушения выявляют и устраняют.

"Дополнительно мы проводим ежеквартальные межрегиональные проверки, формируем комиссии, которые ездят и смотрят на местах, выявляются эти нарушения и устраняются. Мы готовы на них реагировать", — резюмировал Ляшко.

Ранее мы объясняли, что делать, если военнообязанный гражданин или военнослужащий получил на руки незаконное, по его мнению, решение военно-врачебной комиссии.

Также ранее мы писали о том, какие справки из медицинских учреждений не учитывают специалисты военно-врачебной комиссии.

Виктор Ляшко Минздрав война в Украине ВВК медосмотр
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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