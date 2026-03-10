Відео
Лікарів судитимуть за видачу позитивних ВІЛ-аналізів ухилянтам

Лікарів судитимуть за видачу позитивних ВІЛ-аналізів ухилянтам

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 00:33
Лікарі видавали військовозов'язаним фейкові позитивні ВІЛ-аналізи — справу скерували до суду
Лікар, який підробляв аналізи на ВІЛ. Фото: Прокуратура України

У Дніпрі члени ВЛК підробляли аналізи на ВІЛ. Завдяки цьому щонайменше 48 чоловіків отримали статус непридатних до служби.

Про це 3 березня повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у період від квітня до жовтня 2024 року голова та лікарі ВЛК одного з районних ТЦК та СП Дніпра, а також медики відділення профілактики та боротьби зі СНІДОМ вносили до державної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб" неправдиві дані. На підставі цих записів ВЛК ухвалювала рішення щодо непридатності громадян до служби та зняття їх із військового обліку. У подальшому такі "пацієнти" уникали мобілізації та виїжджали за кордон. 

Яке покарання загрожує медикам і їхнім "клієнтам"

Розслідування щодо дев'яти організаторів і виконавців схеми завершили. 25 лютого обвинувальний акт скерували до суду. Порушникам інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ, несанкціоновані дії з інформацією, ухилення від призову під час мобілізації, службове підроблення та підроблення документів. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Тим, хто скористався послугами лікарів, окремо повідомили про підозру. За ухилення від мобілізації та використання підроблених документів вони можуть потрапити до в'язниці на строк до п'яти років.

Раніше стало відомо, що на Одещині організована група допомагала ухилянтам отримувати відстрочку та виїжджати за кордон. Учасників схеми судитимуть.

Також ми повідомляли, що житель Полтавщини у Viber інформував про блокпости ТЦК. Його засудили, але не до позбавлення волі.

суд медики ВІЛ СНІД лікарі ВЛК
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
