Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Врачи ответят перед судом за выдачу положительных ВИЧ-анализов призывникам

Врачи ответят перед судом за выдачу положительных ВИЧ-анализов призывникам

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 00:33
Врачей будут судить за выдачу военнообязанным поддельных ВИЧ-анализов
Врач, который подделывал анализы на ВИЧ. Фото: Прокуратура Украины

В Днепре будут судить врачей ВВК. Медики подделали ВИЧ-анализы для минимум 48 мужин, благодаря чему те получили статус непригодных к службе.

Об этом 3 марта сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Новити.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в период с апреля по октябрь 2024 года председатель и врачи ВВК одного из районных ТЦК и СП Днепра, а также медики отделения профилактики и борьбы со СПИДом вносили в государственную систему "Мониторинг социально значимых болезней" ложные данные. На основании этих записей ВВК принимала решение о непригодности граждан к службе и снятии их с воинского учета. В дальнейшем такие "пациенты" избегали мобилизации и выезжали за границу.

Какое наказание грозит медикам и их "клиентам"

Расследование в отношении девяти организаторов и исполнителей схемы завершили. 25 февраля обвинительный акт направили в суд. Нарушителям инкриминируют препятствование деятельности ВСУ, несанкционированные действия с информацией, уклонение от призыва по мобилизации, служебный подлог и подделку документов. Им грозит до восьми лет заключения. Тем, кто воспользовался услугами врачей, отдельно сообщили о подозрении. За уклонение от мобилизации и использование поддельных документов они могут попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что в Одесской области организованная группа помогала уклонистам получать отсрочку и выезжать за границу. Участников схемы будут судить.

Также мы сообщали, что житель Полтавщины в Viber информировал о блокпостах ТЦК. Его осудили, но не к лишению свободы.

суд медики ВИЧ СПИД врачи ВВК
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации