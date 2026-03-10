Врачей будут судить за выдачу военнообязанным поддельных ВИЧ-анализов

Врачи ответят перед судом за выдачу положительных ВИЧ-анализов призывникам
В Днепре будут судить врачей ВВК. Медики подделали ВИЧ-анализы для минимум 48 мужин, благодаря чему те получили статус непригодных к службе.
Об этом 3 марта сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Новити.LIVE.
Детали дела
По данным следствия, в период с апреля по октябрь 2024 года председатель и врачи ВВК одного из районных ТЦК и СП Днепра, а также медики отделения профилактики и борьбы со СПИДом вносили в государственную систему "Мониторинг социально значимых болезней" ложные данные. На основании этих записей ВВК принимала решение о непригодности граждан к службе и снятии их с воинского учета. В дальнейшем такие "пациенты" избегали мобилизации и выезжали за границу.
Какое наказание грозит медикам и их "клиентам"
Расследование в отношении девяти организаторов и исполнителей схемы завершили. 25 февраля обвинительный акт направили в суд. Нарушителям инкриминируют препятствование деятельности ВСУ, несанкционированные действия с информацией, уклонение от призыва по мобилизации, служебный подлог и подделку документов. Им грозит до восьми лет заключения. Тем, кто воспользовался услугами врачей, отдельно сообщили о подозрении. За уклонение от мобилизации и использование поддельных документов они могут попасть в тюрьму на срок до пяти лет.
