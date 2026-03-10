Врачей будут судить за выдачу военнообязанным поддельных ВИЧ-анализов

Врач, который подделывал анализы на ВИЧ. Фото: Прокуратура Украины

В Днепре будут судить врачей ВВК. Медики подделали ВИЧ-анализы для минимум 48 мужин, благодаря чему те получили статус непригодных к службе.

Об этом 3 марта сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Новити.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в период с апреля по октябрь 2024 года председатель и врачи ВВК одного из районных ТЦК и СП Днепра, а также медики отделения профилактики и борьбы со СПИДом вносили в государственную систему "Мониторинг социально значимых болезней" ложные данные. На основании этих записей ВВК принимала решение о непригодности граждан к службе и снятии их с воинского учета. В дальнейшем такие "пациенты" избегали мобилизации и выезжали за границу.

Какое наказание грозит медикам и их "клиентам"

Расследование в отношении девяти организаторов и исполнителей схемы завершили. 25 февраля обвинительный акт направили в суд. Нарушителям инкриминируют препятствование деятельности ВСУ, несанкционированные действия с информацией, уклонение от призыва по мобилизации, служебный подлог и подделку документов. Им грозит до восьми лет заключения. Тем, кто воспользовался услугами врачей, отдельно сообщили о подозрении. За уклонение от мобилизации и использование поддельных документов они могут попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что в Одесской области организованная группа помогала уклонистам получать отсрочку и выезжать за границу. Участников схемы будут судить.

Также мы сообщали, что житель Полтавщины в Viber информировал о блокпостах ТЦК. Его осудили, но не к лишению свободы.