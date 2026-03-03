Лікар-ортопед за гроші виготовив фейкову довідку воїну — як його покарав суд

Чоловік на прийомі в лікаря. Фото ілюстративне: pexels.com

У Кропивницькому лікар-ортопед, який входив до складу позаштатної гарнізонної ВЛК однієї з військових частин, спіймався на хабарі. Йому вже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Фортечний районний суд Кропивницького ухвалив 5 лютого, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2024 році фігурант працював у відділенні кістково-гнійної хірургії Кіровоградської обласної лікарні та був членом ВЛК. У липні у військового, який служив на посаді водія у бригаді армійської авіації, погіршився стан здоров'я — чоловіка направили на медогляд. У листопаді цей боєць звернувся до медика. Той повідомив, що зможе за гроші ухвалити "об'єктивне" рішення щодо стану здоров'я, аби в подальшому чоловік служив не в бойових підрозділах, а в частинах забезпечення.

Отримавши згоду на співпрацю, лікар виготовив для "клієнта" довідку про непридатність до військової служби в мирний час і обмежену придатність в умовах воєнного стану. Згідно з таким документом, військовий міг проходити службу в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах або медичних частинах. У грудні ортопед у службовому кабінеті отримав 16 тисяч гривень оплати за підроблений документ. Того ж дня в порушника провели обшуки правоохоронці.

Рішення суду

Під час судового засідання лікар визнав свою провину й повідомив, що розкаюється. За одержання хабара медика оштрафували на 20 тисяч 400 гривень. Також із нього стягнули майже 16 тисяч гривень в якості компенсації за проведення експертизи.

Арешт, який раніше наклали на земельну ділянку, будинок і автомобіль фігуранта, скасували. За обвинуваченого вносили заставу в розмірі 121 тисячі 120 гривень, аби під час досудового розслідування він не перебував під арештом. Ці кошти повернуть тому, хто їх сплатив.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Кропивницький апеляційний суд.

Раніше стало відомо про два напади цивільних на працівників ТЦК та СП. Серед порушників двоє чоловіків і жінка. Усіх їх судитимуть.

Також ми повідомляли, що на Житомирщині працівники ТЦК та СП побили військовозобов'язаного. Справу розгляне суд.