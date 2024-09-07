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Лікування під час служби в армії — які права має військовий

7 вересня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Право на лікування в ЗСУ - як хворому солдату відмовитися від бойового розпорядження
Військовий на лікуванні. Фото: "Радіо Свобода"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець має право на лікування чи проходження військово-лікарської комісії у випадку проблем зі здоров’ям. У такій ситуації він може відмовитися від виконання бойових завдань.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Військовослужбовці, у яких є проблеми зі здоров’ям, згідно із чинним законодавством мають право на лікування — навіть якщо командування вимагає прибути до місця виконання бойових завдань.

"По прибуттю до військової частини Вам необхідно писати рапорт щодо направлення на ВЛК чи лікування до закладу охорони здоров’я", — підкреслив Сергій Богун, відповідаючи на питання такого військовослужбовця.

Куди писати скаргу

Якщо ж командування і надалі вимагатиме виконання бойових розпоряджень, військовослужбовець має право звернутися до наступних інстанцій.

"У разі ігнорування — пишіть скаргу в порядку встановленому Дисциплінарним статутом ЗСУ", — пояснив юрист.

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