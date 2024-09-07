Право на лечение в ВСУ – как больному солдату отказаться от боевого распоряжения

Лечение во время службы в армии — какие права имеет военный
Военнослужащий имеет право на лечение или прохождение военно-врачебной комиссии в случае проблем со здоровьем. В такой ситуации он может отказаться от выполнения боевых задач.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
Лечение и отказ от выполнения боевых задач
Военнослужащие, имеющие проблемы со здоровьем, согласно действующему законодательству имеют право на лечение — даже если командование требует прибыть к месту выполнения боевых задач.
"По прибытию в воинскую часть Вам необходимо писать рапорт о направлении на ВВК или лечении в учреждение здравоохранения", — подчеркнул Сергей Богун, отвечая на вопросы такого военнослужащего.
Куда писать жалобу
Если же командование и в дальнейшем потребует выполнения боевых распоряжений, военнослужащий имеет право обратиться в следующие инстанции.
"В случае игнорирования — пишите жалобу в порядке, установленном Дисциплинарным уставом ВСУ", — пояснил юрист.
Читайте Новини.LIVE!