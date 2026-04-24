Лише 1%: у Верховній Раді підрахували кількість порушень із боку ТЦК

Федір Веніславський. Фото: rada.gov.ua

Інформацію щодо масштабів затримання військовозобов'язаних працівниками ТЦК та СП перебільшують. Лише 1% мобілізованих — ті, хто потрапив до війська після жорсткого затримання. Здебільшого ж конфлікти між представниками військкомату та цивільними виникають, тому що громадяни ігнорують закон і чинять опір.

Таку заяву зробив в ефірі Вечір.LIVE 23 квітня член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верхової Ради Федір Веніславський, передає Новини.LIVE.

Конфлікти за участю працівників ТЦК

Представник парламенту зазначив, що основна причина конфліктів полягає в тому, що громадяни, які чинять опір і намагаються втекти, є порушниками. Вони нехтують і Конституцією яка закріплює обов'язок захищати державу, і законодавством щодо оновлення даних чи явки на відповідний пункт території ТЦК та СП. Конфлікти в такому разі неминучі.

"Говорити про масовість таких випадків точно не можна... Близько 30 тисяч громадян України мобілізуються щомісяця. Кількість випадків (коли затримання відбуваються з порушеннями, — Ред.) близько 1%: деколи менше, деколи менше", — заявив Веніславський.

На його думку, військовозобов'язані самі дискредитують ідею мобілізації, а всі скандальні епізоди підхоплює російська пропаганда.

Читайте також:

Водночас він додав, що порушення прав людей під час мобілізації працівники ТЦК та СП мають нести відповідальність.

"Кожен випадок порушення прав людини у процесі мобілізаційних заходів має мати неминуче покарання, якщо допущено порушення саме з боку представників ТЦК та СП, тобто, коли представники ТЦК та СП виходять за межі своїх повноважень, коли вони закликають стріляти по ногах без наявності загрози щонайменше життю та здоров'ю своїх працівників", — наголосив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верхової Ради.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що працівники ТЦК та СП вручають повістки в публічних місцях, зокрема на блокпостах. Військовозобов'язані у такому разі мають право вимагати, аби представники групи оповіщення пред'явили документи. Йдеться про посвідчення співробітників ТЦК чи Нацполіції, маршрут патрулювання та наказ командира.

Також Новини.LIVE з посиланням на нардепа Олександра Федієнка повідомляв, чи можуть працівники ТЦК та СП носити балаклави. Від 2017 року це постійний атрибут військовослужбовців. Щоправда, під час спілкування з військовозобов'язаними працівники військкомату все ж таки мають знімати балаклави та пред'являти свої посвідчення.