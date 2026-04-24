Всего 1%: в Верховной Раде подсчитали количество нарушений со стороны ТЦК

Федор Вениславский. Фото: rada.gov.ua

Информацию о масштабах задержания военнообязанных работниками ТЦК и СП преувеличивают. Только 1% мобилизованных — те, кто попал в армию после жесткого задержания. В основном же конфликты между представителями военкомата и гражданскими возникают, потому что граждане игнорируют закон и оказывают сопротивление.

Такое заявление сделал в эфире Вечір.LIVE 23 апреля член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховой Рады Федор Вениславский, передает Новини.LIVE.

Конфликты с участием работников ТЦК

Представитель парламента отметил, что основная причина конфликтов заключается в том, что граждане, которые сопротивляются и пытаются убежать, являются нарушителями. Они пренебрегают и Конституцией, которая закрепляет обязанность защищать государство, и законодательством касательно обновления данных или явки на соответствующий пункт территории ТЦК и СП. Конфликты в таком случае неизбежны.

"Говорить о массовости таких случаев точно нельзя... Около 30 тысяч граждан Украины мобилизуются ежемесячно. Количество случаев (когда задержания происходят с нарушениями, — Ред.) около 1%: порой меньше, порой меньше" — заявил Вениславский.

По его мнению, военнообязанные сами дискредитируют идею мобилизации, а все скандальные эпизоды подхватывает российская пропаганда.

В то же время он добавил, что за нарушение прав людей во время мобилизации работники ТЦК и СП должны нести ответственность.

"Каждый случай нарушения прав человека в процессе мобилизационных мероприятий должен иметь неизбежное наказание, если допущено нарушение именно со стороны представителей ТЦК и СП, то есть, когда представители ТЦК и СП выходят за пределы своих полномочий, когда они призывают стрелять по ногам без наличия угрозы как минимум жизни и здоровью своих работников", — подчеркнул член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховой Рады.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что работники ТЦК и СП вручают повестки в публичных местах, в частности на блокпостах. Военнообязанные в таком случае имеют право требовать, чтобы представители группы оповещения предъявили документы. Речь идет об удостоверении сотрудников ТЦК или Нацполиции, маршрут патрулирования и приказ командира.

Также Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Александра Федиенко сообщал, могут ли работники ТЦК и СП носить балаклавы. С 2017 года это постоянный атрибут военнослужащих. Правда, во время общения с военнообязанными работники военкомата все же должны снимать балаклавы и предъявлять свои удостоверения.