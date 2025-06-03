На повторних ВЛК виявили цікавий нюанс щодо обмежено-придатних

Медогляд. Фото архівне: УНІАН

Серед українців, які проходили повторну військово-лікарську комісію після скасування статусу "обмежено придатного", лише близько 7% були визнані непридатними до військової служби. Приблизно така ж частка, близько 6–7%, отримала висновок про повну придатність.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону

Реклама

Читайте також:

Мала частка громадян України справді непридатна до служби ані на фронті, ані в тилу

За словами Лазуткіна, більшість військовозобов’язаних, які вже пройшли ВЛК, були визначені як придатні до служби, але з обмеженнями — переважно для роботи в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП або у військових навчальних закладах.

Процедура проходження ВЛК для осіб, які раніше мали статус "обмежено придатного", ще триває. Як зазначив речник Міноборони, чимало громадян "доволі відповідально" поставилися до повторного медогляду.

Статус "обмежено придатний до військової служби" був скасований у рамках реформування системи військового обліку. Спочатку планувалося, що повторні ВЛК такі громадяни мають пройти до 4 лютого 2025 року, однак цей термін подовжили до 5 червня 2025-го через велику кількість тих, хто не встиг пройти комісію.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи звертають увагу на ВЛК на діагнози, які встановлювали раніше у приватних лікарнях військовозобов'язаному.

Також адвокат сказав, чи загрожують штрафи від ТЦК тим, хто не встиг пройти ВЛК через великі черги.