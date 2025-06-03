На повторных ВВК обнаружили интересный нюанс относительно ограниченно-пригодных

Медосмотр. Фото архивное: УНИАН

Среди украинцев, которые проходили повторную военно-врачебную комиссию после отмены статуса "ограниченно годного", лишь около 7% были признаны непригодными к военной службе. Примерно такая же доля, около 6-7%, получила заключение о полной годности.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона

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По словам Лазуткина, большинство военнообязанных, которые уже прошли ВВК, были определены как годные к службе, но с ограничениями — преимущественно для работы в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП или в военных учебных заведениях.

Процедура прохождения ВВК для лиц, которые ранее имели статус "ограниченно годного", еще продолжается. Как отметил спикер Минобороны, многие граждане "довольно ответственно" отнеслись к повторному медосмотру.

Статус "ограниченно годный к военной службе" был отменен в рамках реформирования системы воинского учета. Сначала планировалось, что повторные ВВК такие граждане должны пройти до 4 февраля 2025 года, однако этот срок продлили до 5 июня 2025-го из-за большого количества тех, кто не успел пройти комиссию.

Напомним, адвокат объяснил, обращают ли внимание на ВВК на диагнозы, которые устанавливали ранее в частных больницах военнообязанным.

Также адвокат сказал, грозят ли штрафы от ТЦК тем, кто не успел пройти ВВК из-за больших очередей.