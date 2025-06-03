Чи братимуть до уваги лікарі ВЛК діагнози, які встановили у приватних лікарнях

Чоловік проходить медогляд. Фото: УНІАН

ВЛК братиме до уваги діагнози, які встановили у приватних лікарнях. Щоправда, якщо висновок державного лікаря відрізнятиметься від заключення із приватної клініки, військовозобов'язаному доведеться пройти додаткові обстеження.

Про це в ефірі Українського Радіо повідомив адвокат Олег Леонтьєв.

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Правознавець зазначив, що людина може обирати лікаря самостійно, зокрема й приватного.

"Вони (представники ВЛК, — Ред.) зобов'язані брати до уваги ці висновки. Якщо державний лікар сказав одне, а приватний — інше, то це не означає, що треба довіряти лише державному лікареві, а приватного відкидати. Якщо є різні висновки, то лікарі проводять консиліум і призначають додаткові стаціонарні обстеження за потреби", — пояснив Леонтьєв.

Також адвокат додав, що пацієнт не має нести відповідальність за те, що лікар не вніс дані в електронну систему охорони здоров'я. Якщо дані є в медичній книжці, військовозобов'язаний має право вимагати, аби ці записи взяли до уваги лікарі ВЛК.

Нагадаємо, у військовозобов'язаних залишається лише кілька днів для того, щоб пройти повторну ВЛК. У разі незгоди з висновком комісії рішення лікарів можна оскаржити.

Раніше нардеп Олександр Федієнко повідомив, що продовжувати термін проходження повторної ВЛК для обмежено придатних не планують. Військовозобов'язані мають встигнути пройти медичний огляд до 5 червня.