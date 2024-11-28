Зниження мобілізаційного віку зараз не на часі, а ось військової допомоги не вистачає, вважає радник Зеленського

Мобілізовані в ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Заклики міжнародних партнерів до зниження призовного віку в Україні є недоречними. Зараз українська армія стикається з дефіцитом озброєння для забезпечення вже мобілізованих військовослужбовців.

Про це в соцмережі X написав радник президента Зеленського Дмитро Литвин.

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Повідомлення радника Зеленського. Фото: Скриншот

Він наголосив на затримках постачання раніше анонсованої техніки, що призводить до нестачі озброєння для мобілізованих солдатів. За його словами, міжнародні партнери мають повний доступ до даних про постачання зброї та можуть порівнювати обіцянки з реальними поставками.

Дмитро Литвин підкреслив, що Україна не може компенсувати затримки в матеріально-технічному забезпеченні бійців на передовій.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що це змінить бойові сили української армії.

Нагадаємо, МОН відрахувало з навчання у закладах вищої освіти декілька десятків тисяч ухилянтів.