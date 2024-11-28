Снижения мобилизационного возраста сейчас не ко времени, а вот военной помощи не хватает, считает советник Зеленского

Мобилизированные в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Призывы международных партнеров к снижению призывного возраста в Украине неуместны. В настоящее время украинская армия сталкивается с дефицитом вооружения для обеспечения уже мобилизованных военнослужащих.

Об этом в соцсети X написал советник президента Зеленского Дмитрий Литвин.

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Сообщения советника Зеленского. Фото: Скриншот

Он отметил задержки поставки ранее анонсированной техники, что приводит к недостатку вооружения для мобилизованных солдат. По его словам, международные партнеры имеют полный доступ к данным о поставках оружия и могут сравнивать обещания с реальными поставками.

Дмитрий Литвин подчеркнул, что Украина не может компенсировать задержку в материально-техническом обеспечении бойцов на передовой.

Ранее сообщалось, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Там полагают, что это изменит боевые силы украинской армии.

Напомним, МОН отчислило из учебы в заведениях высшего образования несколько десятков тысяч уклоняющихся.