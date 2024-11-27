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США тиснуть на Україну щодо зниження мобілізаційного віку, — ЗМІ

27 листопада 2024 22:45
Євгенія Брюховецька - редактор
США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років
Курсанти. Ілюстративне фото: УНІАН
Євгенія Брюховецька - редактор

Сполучені Штати Америки закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що це змінить бойові сили української армії.

Про це пише Reuters у середу, 27 листопада.

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Високопоставлений представник адміністрації США заявив, що США тиснуть на Київ, аби там знизили мобілізаційний вік до 18 років для зміцнення бойових сил у війні з Росією.

За його словами, Україна не мобілізує і не тренує достатньо нових солдатів, аби замінити тих, хто загинув на полі бою.

"Зараз нам потрібна жива сила. Росіяни фактично досягають прогресу, стабільного прогресу на сході, і вони починають відтісняти українські лінії в Курську", — зазначив він.

У США вважають, що мобілізація і збільшення чисельності особового складу може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою.

Зазначимо, що наразі в Україні мобілізують військовозобов'язаних з 25 років.

Нагадаємо, МОН відрахувало з навчання у закладах вищої освіти декілька десятків тисяч ухилянтів.

Також ми писали, що у Раді зареєстрували законопроєкт стосовно зменшення граничного мобілізаційного віку із 60 до 55 років. 

США військовий призов військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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