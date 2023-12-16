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Будут ловить уклонистов — Ким об усилении мобилизации в Николаевской области

16 декабря 2023 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Будут ловить уклонистов — Ким об усилении мобилизации в Николаевской области
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: LIGA.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил об усилении мобилизации в регионе. Также он рассказал, что Николаевщина показала лучший результат по призыву по сравнению с другими областями.

Об этом Виталий Ким сообщает "Мы-Украина".

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Ким отметил, что усиление мобилизации предусматривает то, что уклонистов будут ловить. По его словам, работники ТЦК не наведывались в местные спортзалы и заведения отдыха.

"Мы выдали общие приказы, для полномочий, выдачи удостоверений, те вещи, которые сейчас недоработаны, мы доработали на областном уровне. Комиссии мобильные будут ездить, будут проверять, уклонистов будут ловить", — рассказал глава ОВА.

Он отметил, что Николаевская область положительно отметилась по мобилизации, показав наилучший результат, за что Ким поблагодарил людей. Глава местной ОВА уточнил, что в их регионе процент обработанных заявлений меньше, чем процент вступающих в ВСУ после ВЛК.

Также Ким добавил, что в области уже мобилизовано 33 тысячи человек, из которых 21 тысяча назначена в боевые части. По его словам, 99% бойцов, с которыми он общается, поддерживают идею призыва мужчин из спортзалов и клубов на службу.

Напомним, что в стране интенсивно ужесточают мобилизационные мероприятия во многих областях. Мы писали об усилении призыва на Закарпатье и в Полтавской области.

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