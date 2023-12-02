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В Україні посилять мобілізацію ще в одній області — де будуть посилені перевірки

2 грудня 2023 22:28
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
В Україні посилять мобілізацію ще в одній області — де будуть посилені перевірки
Українські військовослужбовці на навчаннях. Фото: Reuters
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні вже у двох областях оголосили початок посиленої перевірки документів у чоловіків, тож тепер ухилянтам не вдасться сховатися. Крім того, всі повинні мати при собі документи до кінця воєнного стану.

В яких областях будуть посилені перевірки у матеріалі Новини.LIVE.

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Так, Рада оборони Закарпатської області дала дозвіл працівникам ТЦК та СП перевіряти документи у перехожих, тому тепер всім необхідно носити з собою паспорт до кінця воєнного стану.

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Скриншот допису Закарпатської ОВА

Також про посилення мобілізаційних заходів оголосили у Полтавській ОВА. Там для виконання "плану" місцевій владі у співпраці з терцентрами комплектування та поліцією доручили збільшити кількість призовників до 4 грудня.

Полтавська спеціалізована прокуратура має посилити контроль за призовом до війська.

Крім того, в обласному центрі хочуть затвердити графік перевірок стану військового обліку університетів — вони триватимуть у грудні.

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Скриншот розпорядження

Нагадаємо, що у ТЦК та СП вигадали спосіб, як мобілізувати якомога більше громадян.

Також ми писали, що секретар РНБО Олексій Данілов анонсував зміни у проведенні мобілізації в Україні.

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