Мобілізація в Україні — Лубінець назвав 4 області, де багато скарг на ТЦК

Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні є чотири області, звідки надходить найбільша кількість скарг на працівників ТЦК. Водночас він розповів, від чого саме залежить та чи інша ситуація і чи є цьому вдалі приклади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Лубінця виданню "Радіо Свобода".

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Де ТЦК найчастіше вчиняють порушення

За словами Лубінця, численні порушення в роботі представників ТЦК фіксуються в Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Закарпатській областях.

Наразі в цих регіонах ситуація зі зверненнями є найгіршою. Уповноважений з прав людини вважає, що ситуація в регіонах залежить від дій обласного керівництва, а також від реакції військового командування на ці порушення. Зокрема, як приклад він наводить Закарпатську область.

"З року в рік ми спостерігали, що кількість звернень там зростає. Ми пов’язували це з діяльністю особисто керівника обласного ТЦК та СП. Більше того, на підставі матеріалів, зокрема від нашої установи, було порушено кримінальні справи", — сказав Лубінець.

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Дмитро Лубінець нагадав, що під час перевірки у 2025 році СБУ виявила у керівника Закарпатського обласного ТЦК значну суму готівки в іноземній валюті. Після цього чиновника звільнили, проте через деякий час він повернувся на посаду, отримавши статус «тимчасово виконуючого обов’язки».

За словами омбудсмена, відповідне рішення тоді ухвалило керівництво Сухопутних військ ЗСУ, яке на той момент перебувало при владі. Лубінець наголосив, що відсутність належної реакції з боку військового командування на цю ситуацію призвела до того, що скарги досі залишаються без розслідування.

Як повідомляли Новини.LIVE, тижнем раніше Лубінець повідомив, що з початку цього року до Офісу омбудсмена надійшло понад 5 800 звернень у зв’язку з імовірно незаконними діями ТЦК. За його словами, за весь 2026 рік таких скарг було трохи більше 6 000.

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