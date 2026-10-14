Мобилизация в Украине - Лубинец назвал 4 области, где много жалоб на ТЦК

Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине есть есть четыре области, откуда поступает наибольшее количество жалоб на работников ТЦК. В то же время он рассказал, от чего именно зависит та или иная ситуация и есть ли тому удачные примеры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Лубинца изданию "Радио Свобода".

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Где ТЦК больше всего совершают нарушения

По словам Лубинца, многочисленные нарушения в работе представителей ТЦК фиксируются в Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях.

На данный момент в этих регионах ситуация с обращением самая плохая. Уполномоченный по правам человека считает, что ситуация в регионах зависит от действий областного руководства, а также от реакции военного командования на эти нарушения. В частности, в качестве примера он приводит Закарпатскую область.

"Из года в год мы наблюдали, что количество обращений там растет. Мы связывали это с деятельностью лично руководителя областного ТЦК и СП. Более того, на основании материалов, в том числе от нашего учреждения, были возбуждены уголовные дела", — сказал Лубинец.

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Дмитрий Лубинец напомнил, что во время проверки в 2025 году СБУ обнаружила у руководителя Закарпатского областного ТЦК крупную сумму наличных в иностранной валюте. После этого чиновника уволили, однако спустя некоторое время он вернулся на должность, получив статус "временно исполняющего обязанности".

По словам омбудсмена, соответствующее решение тогда приняло руководство Сухопутных войск ВСУ, которое на тот момент находилось у власти. Лубинец подчеркнул, что отсутствие надлежащей реакции со стороны военного командования на эту ситуацию привело к тому, что жалобы до сих пор остаются без расследования.

Как сообщали Новини.LIVE, неделей ранее Лубинец сообщил, что с начала этого года в Офис омбудсмена поступило более 5 800 обращений в связи с предположительно незаконными действиями ТЦК. По его словам, за весь 2026 год таких жалоб было чуть больше 6 000.

Также мы писали, что по словам нардепа Ярослава Железняка, Кабмин может изменить правила бронирования работников предприятий жизненно важных отраслей. В частности, предприятиям могут сократить разрешенный процент забронированных работников.