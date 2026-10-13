Оборонним та енергетичним підприємствам можуть скоротити бронювання: деталі від Железняка

Нардеп Ярослав Железняк у парламенті. Фото: пресслужба Ради

Уряд може змінити правила бронювання працівників критично важливих підприємств, зокрема оборонної промисловості та енергетики. Згідно з проєктом рішення, який наразі не є остаточним, підприємствам можуть скоротити дозволений відсоток заброньованих працівників. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк вважає, що такі зміни можуть негативно вплинути на роботу стратегічно важливих галузей.

Про це Железняк заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Уряд може скоротити бронювання працівників оборонних та енергетичних підприємств

За словами нардепа, у проєкті рішення пропонують скасувати можливість стовідсоткового бронювання працівників оборонних підприємств. Для енергетичних і комунальних підприємств, зокрема тих, що забезпечують водопостачання, частку заброньованого персоналу можуть обмежити на рівні 60–70%.

Железняк наголосив, що документ поки перебуває на стадії проєкту, тому запропоновані норми ще можуть змінитися. Водночас він розкритикував саму ідею скорочення бронювання, зважаючи на потребу країни підтримувати роботу оборонного виробництва та відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

"Я вважаю, що серед усіх варіантів, як ще гірше зробити бізнесу, уряд разом із президентом обрав один із найбільш дієвих. Це ще раз змінити правила бронювання", — заявив депутат.

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Політик пояснив, що скорочення кількості заброньованих фахівців може ускладнити ремонт енергетичних об’єктів, які регулярно зазнають російських атак. За його словами, ремонтні бригади працюють у небезпечних умовах, адже пошкоджені об’єкти можуть знову опинитися під ударом.

Окремо Железняк наголосив на важливості оборонної промисловості. На його думку, вилучення працівників із таких підприємств може знизити ефективність виробництва, зокрема військових технологій, необхідних українським захисникам.

"Оборонний комплекс — це пріоритет номер один", — підкреслив нардеп.

Він додав, що зменшення кількості заброньованих працівників може безпосередньо позначитися на спроможності підприємств виконувати свої завдання.

Як писали Новини.LIVE, категорії роботодавців, які можуть бронювати військовозобов’язаних працівників від мобілізації, визначає українське законодавство. До них належать органи державної влади та місцевого самоврядування, виконавці мобілізаційних завдань, постачальники товарів і послуг для Сил оборони, а також критично важливі підприємства. Водночас фізичні особи-підприємці не мають права бронювати своїх найманих працівників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Мінагрополітики затвердило оновлені критерії для визначення критично важливих підприємств в аграрній, лісовій, рибній та низці суміжних галузей. Зокрема, для аграрних компаній передбачено вимоги щодо річного доходу від 20 млн грн або обробітку щонайменше 200 гектарів угідь, а для господарств із багаторічними насадженнями земельний поріг становить 50 гектарів.