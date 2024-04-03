Лубінець пояснив, чи можуть представники ТЦК затримувати людей на вулиці

Військовозобов'язаному вручають повістку. Фото: скриншот

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив на тому, що співробітники ТЦК не мають права затримувати громадян України на вулицях з застосуванням фізичної сили. Він підкреслив, що така практика є недопустимою.

Про це Дмитро Лубінець заявив у інтерв’ю Суспільному.

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"Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс", — зазначив він.

Лубінець зауважив, що в таких ситуаціях до складу групи для проведення рейдів обов'язково повинні бути долучені представники Національної поліції, які мають право зупиняти людей, перевіряти документи та надавати інформацію співробітникам ТЦК.

"Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає", — додав він.

Лубінець також виступив проти розширення повноважень ТЦК, що пропонувалося у першій редакції законопроєкту про нові правила мобілізації. Він вважає, що це може створити додаткові проблеми для громадян України та порушити їхні права.

Нагадаємо, що в поліції пояснили, як працює розшук ухилянтів від мобілізації для ТЦК.

Також ми писали про те, що в Україні провели опитування щодо ставлення до чоловіків, які не хочуть воювати. Більша частина опитуваних заявили, що ухилянтів можна зрозуміти, адже ніхто не хоче помирати.