Лубинец объяснил, могут ли представители ТЦК задерживать людей на улице
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан Украины на улицах с применением физической силы. Он подчеркнул, что такая практика недопустима.
Об этом Дмитрий Лубинец заявил в интервью Суспільному.
Могут ли представители ТЦК задерживать людей на улице
"Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут. Это нонсенс", — отметил он.
Лубинец отметил, что в таких ситуациях в состав группы для проведения рейдов обязательно должны быть вовлечены представители Национальной полиции, имеющие право останавливать людей, проверять документы и предоставлять информацию сотрудникам ТЦК.
"Именно они проверяют документы. После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин Украины в реестре военнообязанных или нет", — добавил он.
Лубинец также выступил против расширения полномочий ТЦК, что предлагалось в первой редакции законопроекта о новых правилах мобилизации. Он считает, что это может создать дополнительные проблемы граждан Украины и нарушить их права.
Напомним, что в полиции объяснили, как работает розыск уклоняющихся от мобилизации для ТЦК.
Также мы писали о том, что в Украине провели опрос по отношению к мужчинам, которые не хотят воевать. Большая часть опрашиваемых заявили, что уклоняющихся можно понять, ведь никто не хочет умирать.
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