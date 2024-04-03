Лубинец объяснил, могут ли представители ТЦК задерживать людей на улице

Военнообязанному вручают повестку. Фото: скриншот

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан Украины на улицах с применением физической силы. Он подчеркнул, что такая практика недопустима.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил в интервью Суспільному.

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"Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут. Это нонсенс", — отметил он.

Лубинец отметил, что в таких ситуациях в состав группы для проведения рейдов обязательно должны быть вовлечены представители Национальной полиции, имеющие право останавливать людей, проверять документы и предоставлять информацию сотрудникам ТЦК.

"Именно они проверяют документы. После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин Украины в реестре военнообязанных или нет", — добавил он.

Лубинец также выступил против расширения полномочий ТЦК, что предлагалось в первой редакции законопроекта о новых правилах мобилизации. Он считает, что это может создать дополнительные проблемы граждан Украины и нарушить их права.

Напомним, что в полиции объяснили, как работает розыск уклоняющихся от мобилизации для ТЦК.

Также мы писали о том, что в Украине провели опрос по отношению к мужчинам, которые не хотят воевать. Большая часть опрашиваемых заявили, что уклоняющихся можно понять, ведь никто не хочет умирать.