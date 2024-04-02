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В поліції пояснили, як працює розшук ухилянтів від мобілізації для ТЦК

2 квітня 2024 14:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В поліції пояснили, як працює розшук ухилянтів від мобілізації для ТЦК
Призовники в ТЦК СП. Фото ілюстративне: ЖОТЦК и СП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Підрозділи Національної поліції отримують звернення від центрів комплектування щодо тих, хто ухиляється від призову, і лише доставляють таких людей до ТЦК та СП. Вже після цього на них складаються адміністративні протоколи.

Про це розповів начальник Департаменту превентивної діяльності НПУ Максим Ахрамєєв в ефірі "Радіо Свобода". 

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Як доставляють ухильників до центрів комплектування

Максим Ахрамєєв розповів, що процедура починається з отриманням звернень від центрів комплектування. Після цього поліцейські перевіряють інформацію та, у випадку підтвердження, доставляють відповідних осіб до центрів.

"Такий механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку", — каже Ахрамєєв. 

Після прибуття до центрів комплектування складається адміністративний протокол, у якому зафіксовані обставини неприбуття за повісткою. Якщо громадянин може обґрунтувати свою відсутність, справа закривається. В іншому випадку загрожує накладення адміністративного штрафу.

Учасникам процесу надається можливість висловитися щодо обставин, що призвели до неприбуття за повісткою, після чого приймається відповідне рішення.

Нагадаємо, що в Україні провели опитування щодо ставлення до чоловіків, які не хочуть воювати. Більша частина опитуваних заявили, що ухилянтів можна зрозуміти, адже ніхто не хоче помирати.

Також ми писали про те, що всі чоловіки віком 18-60 років повинні стати на військовий облік. Окрім того, тих, хто тікає від служби за повісткою та відмовляються подавати оновлені дані, можуть примусово доставляти до територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

поліція
мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти

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