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Лубінець пояснив зміни щодо перевірки військово-облікових документів

21 вересня 2024 17:07
Аркадій Пастула - Редактор
Нові правила перевірки військово-облікових документів для чоловіків від 18 до 60 років
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
Аркадій Пастула - Редактор

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив зміни до законодавства щодо перевірки військово-облікових документів. Нововведення стосується чоловіків віком від 18 до 60 років.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Telegram у суботу, 21 вересня.

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Перевірка військово-облікових документів

Лубінець зазначив, що завершальна публікація щодо змін до законодавства про мобілізацію стосуватиметься нововведень щодо перевірки військово-облікових документів.

За його словами, перевірка у чоловіків віком від 18 до 60 років може здійснюватися:

  • у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через держкордон України — представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби;
  • за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) — уповноваженими представниками ТЦК та СП або поліцейськими.
Перевірка військово-облікових документів в Україні
Перевірка військово-облікових документів. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Порядок процедури перевірки

"Представник ТЦК та СП, поліцейський або інша уповноважена особа повинні назвати своє прізвище, імʼя та по батькові, посаду, а також предʼявити службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки разом з документом, що посвідчує особу", — наголосив Лубінець.

Уповноважений представник запитує у громадянина військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.

Процес предʼявлення та перевірки документів уповноважена особа здійснює із застосуванням фото- та відеофіксації.

Перевірка військово-облікових документів в українських чоловіків
Перевірка військово-облікових документів. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Звірка даних

Омбудсман зазначив, що перевіряється приналежність громадянина до військового обовʼязку, звіряються його персональні дані, дані військово-облікового документа з даними ЄДРПВР.

"Якщо громадянин порушує правила військового обліку, старший групи оповіщення пропонує особі прослідувати до ТЦК та СП для взяття на військовий облік, проходження медогляду, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа. Із зазначеною метою громадянину оформлюють і вручають повістку", — розповів Лубінець.

Військово-облікові документи
Перевірка військово-облікових документів. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Відмова від отримання повістки

У випадку відмови від отримання повістки уповноважений представник складає акт, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Документ оголошують громадянину та подають керівнику ТЦК та СП.

"У разі відмови прослідувати до ТЦК та СП, поліцейський, що входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до найближчого ТЦК та СП", — зазначив Лубінець.

Відмова від отримання повістки
Перевірка військово-облікових документів. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Особливості перевірки:

  • Використання технічних приладів і засобів автоматичної фото- та відеофіксації визначається Міноборони для уповноважених представників ТЦК та СП та МВС для поліцейських;
  • військово-обліковий документ, виданий до набрання чинності Законом Nº 3633-IX, є чинним і не потребує обовʼязкової заміни у разі затвердження нової форми військово-облікового документа;
  • чоловіки віком від 18 до 60 років зобовʼязані мати при собі військово-обліковий документ та предʼявляти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
Особливості перевірки військово-облікових документів
Особливості перевірки військово-облікових документів. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Нагадаємо, військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я, сімейними обставинами для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Проте якщо її неналежно оформити, то особу можуть призвати на військову службу на загальних підставах. 

Також під час перевірки документів групи оповіщення ТЦК можуть фотографувати документи військовозобов’язаних громадян. Цей крок, на думку юристів, є незаконним, фотографувати чужі документи ні працівники ТЦК, ні поліцейські не мають права.

війна українці Україна мобілізація Дмитро Лубінець ТЦК та СП

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