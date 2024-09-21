Новые правила проверки военно-учетных документов для мужчин от 18 до 60 лет

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил изменения в законодательство относительно проверки военно-учетных документов. Нововведение касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram в субботу, 21 сентября.

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Проверка военно-учетных документов

Лубинец отметил, что завершающая публикация по поводу изменений в законодательство о мобилизации будет касаться нововведений по проверке военно-учетных документов.

По его словам, проверка у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться:

в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через госграницу Украины — представителями органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы;

по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) — уполномоченными представителями ТЦК и СП или полицейскими.

Проверка военно-учетных документов. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Порядок процедуры проверки

"Представитель ТЦК и СП, полицейский или другое уполномоченное лицо должны назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а также предъявить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки вместе с документом, удостоверяющим личность", — подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный представитель запрашивает у гражданина военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Процесс предъявления и проверки документов уполномоченный осуществляет с применением фото- и видеофиксации.

Проверка военно-учетных документов. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Сверка данных

Омбудсман отметил, что проверяется принадлежность гражданина к воинской обязанности, сверяются его персональные данные, данные военно-учетного документа с данными ЕГРПВР.

"Если гражданин нарушает правила воинского учета, старший группы оповещения предлагает лицу проследовать в ТЦК и СП для постановки на воинский учет, прохождения медосмотра, уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа. С указанной целью гражданину оформляют и вручают повестку", — рассказал Лубинец.

Проверка военно-учетных документов. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Отказ от получения повестки

В случае отказа от получения повестки уполномоченный представитель составляет акт, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Документ объявляют гражданину и представляют руководителю ТЦК и СП.

"В случае отказа проследовать в ТЦК и СП полицейский, входящий в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку

гражданина в ближайший ТЦК и СП", — отметил Лубинец.

Проверка военно-учетных документов. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Особенности проверки:

использование технических приборов и средств автоматической фото- и видеофиксации определяется Минобороны для уполномоченных представителей ТЦК и СП и МВД для полицейских;

военно-учетный документ, выданный до вступления в силу Закона Nº 3633-IX, действует и не требует обязательной замены в случае утверждения новой формы военно-учетного документа;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Госпогранслужбы в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Особенности проверки военно-учетных документов. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Напомним, военнообязанные мужчины в Украине могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Однако если ее ненадлежаще оформить, то лицо может быть призвано на военную службу на общих основаниях.

Также при проверке документов группы оповещения ТЦК могут фотографировать документы военнообязанных граждан. Этот шаг, по мнению юристов, является незаконным, фотографировать чужие документы ни работники ТЦК, ни полицейские не имеют права.