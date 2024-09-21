Мобілізація в Україні — чи заберуть до армії через неправильно оформлену відстрочку

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК та СП/Facebook

Військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я, сімейними обставинами для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Проте, якщо її неналежно оформити, то особу можуть призвати на військову службу на загальних підставах.

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Про це розповів помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда під час брифінгу.

"Наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку, ще не підтверджує, що особі вона надана", — сказав представник ТЦК.

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, військовозобов'язаний повинен вжити низку заходів, зокрема:

зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ №560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

Раніше ми писали, коли у разі відмови у відстрочці варто звернутися до суду.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть українці змінити підставу для надання відстрочки за бажанням.

Також ми інформували, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.