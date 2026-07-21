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Головна Мобілізація Лубінець розповів про випадки недопуску адвокатів до ТЦК та мобілізацію юристів

Лубінець розповів про випадки недопуску адвокатів до ТЦК та мобілізацію юристів

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 17:55
Лубінець заявив про недопуск адвокатів до ТЦК та випадки мобілізації юристів
Дмитро Лубінець і громадяни в приміщенні ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про системні порушення права громадян на правничу допомогу під час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, адвокатів часто не допускають до клієнтів, а деякі юристи-чоловіки взагалі побоюються відвідувати ТЦК через ризик мобілізації.

Про це він сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чому чоловіки-юристи бояться їхати до ТЦК

Лубінець повідомив, що лише за 2025 рік до його офісу надійшло понад 60 звернень від адвокатів, які скаржилися на недопуск до приміщень ТЦК. За словами Лубінця, більшість таких звернень надходить від жінок-адвокаток. Як пояснили в Національній асоціації адвокатів України, це пов'язано з тим, що раніше траплялися випадки, коли адвокатів-чоловіків після приїзду до ТЦК намагалися мобілізувати або навіть мобілізовували.

Лубінець також згадав інцидент у Харкові, де, за його словами, жінці-адвокатці під час конфлікту в ТЦК завдали тяжких тілесних ушкоджень.

"Їй нанесли тілесні ушкодження, їй зламали ногу, вона провела вже чотири операції... пройшло вже більше ніж рік, і немає юридичної оцінки", — заявив він.

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За словами омбудсмена, такі випадки підривають довіру до системи мобілізації та свідчать про необхідність належної правової оцінки дій посадових осіб.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні триває загальна мобілізація, під час якої неодноразово фіксували повідомлення про можливі зловживання та порушення. Омбудсмен заявив, що однією з найбільших проблем залишаються корупційні схеми, які створюють нерівні умови для військовозобов'язаних.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час мобілізації в Україні громадяни можуть зіткнутися з перевіркою документів на вулицях, блокпостах і в громадських місцях. Однак законодавство розмежовує повноваження щодо встановлення особи та перевірки військового обліку.

мобілізація Дмитро Лубінець ТЦК та СП
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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