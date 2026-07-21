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Главная Мобилизация Лубинец рассказал о случаях недопуска адвокатов в ТЦК и мобилизацию юристов

Лубинец рассказал о случаях недопуска адвокатов в ТЦК и мобилизацию юристов

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 17:55
Лубинец заявил о недопуске адвокатов в ТЦК и о случаях мобилизации юристов
Дмитрий Лубинец и граждане в помещении ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о системных нарушениях права граждан на юридическую помощь в ходе работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По его словам, адвокатов часто не допускают к клиентам, а некоторые юристы-мужчины вообще опасаются посещать ТЦК из-за риска мобилизации.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

Почему юристы-мужчины боятся ехать в ТЦК

Лубинец сообщил, что только за 2025 год в его офис поступило более 60 обращений от адвокатов, жаловавшихся на недопуск в помещения ТЦК. По словам Лубинеца, большинство таких обращений поступает от женщин-адвокатов. Как пояснили в Национальной ассоциации адвокатов Украины, это связано с тем, что ранее случались ситуации, когда адвокатов-мужчин после прибытия в ТЦК пытались мобилизовать или даже мобилизовывали.

Лубинец также упомянул инцидент в Харькове, где, по его словам, женщине-адвокату во время конфликта в ТЦК нанесли тяжкие телесные повреждения.

"Ей нанесли телесные повреждения, ей сломали ногу, она перенесла уже четыре операции... прошло уже больше года, и нет юридической оценки", — заявил он.

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По словам омбудсмена, такие случаи подрывают доверие к системе мобилизации и свидетельствуют о необходимости надлежащей правовой оценки действий должностных лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой неоднократно фиксировались сообщения о возможных злоупотреблениях и нарушениях. Омбудсмен заявил, что одной из самых серьезных проблем остаются коррупционные схемы, создающие неравные условия для военнообязанных.

Как сообщали Новини.LIVE, во время мобилизации в Украине граждане могут столкнуться с проверкой документов на улицах, блокпостах и в общественных местах. Однако законодательство разграничивает полномочия по установлению личности и проверке воинского учета.

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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