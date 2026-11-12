Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Лубінець: ТЦК не мають права носити балаклави і тримати людей в заручниках

Лубінець: ТЦК не мають права носити балаклави і тримати людей в заручниках

Ua ru
12 листопада 2026 04:30
Лубінець заявив, що ТЦК не можна носити балаклави та утримувати людей facebook.com/dmytro.lubinets
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у зв'язку з війною мобілізація в Україні має продовжуватись, оскільки без цього країна не виживе як держава. Водночас він наголосив, що цей процес має відбуватися виключно в законний спосіб і ТЦК не повинні перевищувати свої повноваження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його Telegram.

Реклама

Що сказав Лубінець про те, як має відбуватися мобілізація

В ефірі "Еспресо" Дмитро Лубінець наголосив, ТЦК не мають права утримувати людей як заручників, ходити у балаклавах та робити інші незаконні речі. Причому мобілізація має відбуватись виключно в присутності поліцейських.

"Працівники ТЦК і СП не мають права застосовувати силу, вони не мають права без юридичних підстав взагалі тримати людей як в заручниках в своїх приміщеннях. Вони не мають права носити балаклави, знімати знаки розпізнавання, шеврони з свого одягу. І обов'язково ці процеси повинні відбуватись завжди виключно в фізичній присутності працівників Національної поліції. Тобто, на мій погляд, саме органи правопорядку зобов'язані перевіряти документи, а тільки після цього працівники ТЦК і СП можуть перевіряти: чи конкретна людина знаходиться на військовому обліку, чи оформлені військово-облікові документи і далі вже по процедурі", — наголосив омбудсман.

Він додав, що час, коли цей момент мав бути максимально юридично врегульований — був пропущений. Водночас нове керівництво Міноборони та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий сприймають рекомендації Лубінця, тому наразі відбувається процес максимальної цифровізації мобілізації. Зокрема, не лише ТЦК мають носити бодікамери, але й в їх приміщеннях повинні бути камери відеоспостереження.

Читайте також:

"Я вважаю, що це основний крок, який дозволить нам зробити процес і прозорий, і справедливий. Це і наявність не просто бодікамер на співробітниках ТЦК і СП, вони повинні працювати. Всі приміщення ТЦК і СП повинні бути обладнані відеоспостереженням. Це все повинно фіксуватись в режимі часу, прямого часу. Це для мене, як для омбудсмана України, можливість додаткового контролю за тим, що відбувається по процесу мобілізації", — пояснив Лубінець.

Резюмуючи омбудсман висловив сподівання, що Міноборони і главком використають його рекомендації для покращення ситуації з мобілізацією. При цьому він визнав, що наразі в Україні досі багато випадків суттєвого порушення прав людини з боку працівників ТЦК.

Лубінець сказав, якою має бути мобілізація в Україні
Пост Лубінця. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні. За його словами, держава хотіла б, щоб ті громадяни, які за кордоном — повернулися назад.

Також ми писали, що за словами народної депутатки Ірини Борзової, у Верховній Раді не обговорюють зниження мобілізаційного віку і не готують відповідних законодавчих змін.

мобілізація Дмитро Лубінець війна в Україні ТЦК та СП права людини
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації