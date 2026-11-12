Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у зв'язку з війною мобілізація в Україні має продовжуватись, оскільки без цього країна не виживе як держава. Водночас він наголосив, що цей процес має відбуватися виключно в законний спосіб і ТЦК не повинні перевищувати свої повноваження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його Telegram.

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Що сказав Лубінець про те, як має відбуватися мобілізація

В ефірі "Еспресо" Дмитро Лубінець наголосив, ТЦК не мають права утримувати людей як заручників, ходити у балаклавах та робити інші незаконні речі. Причому мобілізація має відбуватись виключно в присутності поліцейських.

"Працівники ТЦК і СП не мають права застосовувати силу, вони не мають права без юридичних підстав взагалі тримати людей як в заручниках в своїх приміщеннях. Вони не мають права носити балаклави, знімати знаки розпізнавання, шеврони з свого одягу. І обов'язково ці процеси повинні відбуватись завжди виключно в фізичній присутності працівників Національної поліції. Тобто, на мій погляд, саме органи правопорядку зобов'язані перевіряти документи, а тільки після цього працівники ТЦК і СП можуть перевіряти: чи конкретна людина знаходиться на військовому обліку, чи оформлені військово-облікові документи і далі вже по процедурі", — наголосив омбудсман.

Він додав, що час, коли цей момент мав бути максимально юридично врегульований — був пропущений. Водночас нове керівництво Міноборони та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий сприймають рекомендації Лубінця, тому наразі відбувається процес максимальної цифровізації мобілізації. Зокрема, не лише ТЦК мають носити бодікамери, але й в їх приміщеннях повинні бути камери відеоспостереження.

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"Я вважаю, що це основний крок, який дозволить нам зробити процес і прозорий, і справедливий. Це і наявність не просто бодікамер на співробітниках ТЦК і СП, вони повинні працювати. Всі приміщення ТЦК і СП повинні бути обладнані відеоспостереженням. Це все повинно фіксуватись в режимі часу, прямого часу. Це для мене, як для омбудсмана України, можливість додаткового контролю за тим, що відбувається по процесу мобілізації", — пояснив Лубінець.

Резюмуючи омбудсман висловив сподівання, що Міноборони і главком використають його рекомендації для покращення ситуації з мобілізацією. При цьому він визнав, що наразі в Україні досі багато випадків суттєвого порушення прав людини з боку працівників ТЦК.

Пост Лубінця. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні. За його словами, держава хотіла б, щоб ті громадяни, які за кордоном — повернулися назад.

Також ми писали, що за словами народної депутатки Ірини Борзової, у Верховній Раді не обговорюють зниження мобілізаційного віку і не готують відповідних законодавчих змін.