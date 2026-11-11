Депутати у Верховній раді України. Фото: rada.gov.ua

У Верховній Раді не обговорюють зниження мобілізаційного віку до 18 років і не готують відповідних законодавчих змін. Наразі в Україні мобілізації підлягають військовозобов’язані віком від 25 років.

Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Борзова в ефірі День.LIVE.

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Чи планують знижувати мобілізаційний вік в Україні

Борзова наголосила, що категорично виступає проти ініціатив щодо мобілізації з 18 років. За її словами, у парламенті немає жодного зареєстрованого законопроєкту або пропозицій щодо відповідних змін до законодавства.

Депутатка також запевнила, що у Верховній Раді не ведуть таких розмов і не готують прихованих рішень із цього питання.

"Ми не говоримо з вам про зниження мобілізаційного віку до 18 років. І я вам можу сказати відверто, що в парламенті таких розмов немає і ми не ухвалимо це рішення", — заявила Борзова.

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Народна депутатка пояснила свою позицію тим, що у 18 років молоді люди лише завершують школу, вступають до коледжів та університетів і визначаються з майбутньою професією.

"Сьогодні потрібно створити всі умови, щоб наші діти, молоді люди навчалися, здобували освіту в Україні, щоб знайшли першу роботу, змогли скористатися кредитом, купити квартиру, створити родину, народити дітей. Трьох дітей бажано. Трьох дітей бажано", — додала депутатка.

Борзова також зазначила, що українські школярі останні п'ять років навчалися в умовах повномасштабної війни. Вона висловила сподівання на справедливий мир і наголосила, що молоді люди мають залишитися в Україні, щоб долучитися до її відновлення та відбудови.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, як мобілізованому військовослужбовцю, який закінчив військову кафедру та має вищу освіту, отримати первинне офіцерське звання. Для цього військова частина має підготувати необхідні документи й подати їх на розгляд вищого командування.

Також Новини.LIVE розповідали, як розлучення може вплинути на право чоловіка на відстрочку від мобілізації. Зокрема, після розірвання шлюбу він може втратити підстави для відстрочки, пов’язані з інвалідністю дружини, потребою в її постійному догляді або проходженням нею військової служби за наявності спільної неповнолітньої дитини.