Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в связи с войной мобилизация в Украине должна продолжаться, поскольку без этого страна не выживет как государство. В то же время он подчеркнул, что этот процесс должен происходить исключительно законным образом, а территориальные комиссии по мобилизации не должны превышать свои полномочия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его Telegram.

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Что сказал Лубинец о том, как должна проходить мобилизация

В эфире "Эспрессо" Дмитрий Лубинец подчеркнул, что ТЦК не имеют права удерживать людей в качестве заложников, ходить в балаклавах и совершать другие незаконные действия. При этом мобилизация должна происходить исключительно в присутствии полицейских.

"Сотрудники ТЦК и СП не имеют права применять силу, они не имеют права без юридических оснований вообще удерживать людей как заложников в своих помещениях. Они не имеют права носить балаклавы, снимать опознавательные знаки, шевроны со своей одежды. И обязательно эти процессы должны всегда происходить исключительно в физическом присутствии сотрудников Национальной полиции. То есть, на мой взгляд, именно органы правопорядка обязаны проверять документы, а только после этого сотрудники ТЦК и СП могут проверять: находится ли конкретный человек на воинском учете, оформлены ли военно-учетные документы, и далее уже в соответствии с процедурой", — подчеркнул омбудсмен.

Он добавил, что время, когда этот момент должен был быть максимально юридически урегулирован, было упущено. В то же время новое руководство Минобороны и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый принимают во внимание рекомендации Лубинца, поэтому сейчас идет процесс максимальной цифровизации мобилизации. В частности, не только сотрудники ТЦК должны носить нательные камеры, но и в их помещениях должны быть установлены камеры видеонаблюдения.

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"Я считаю, что это основной шаг, который позволит нам сделать процесс и прозрачным, и справедливым. Речь идет не просто о наличии бодикамер у сотрудников ТЦК и СП — они должны работать. Все помещения ТЦК и СП должны быть оборудованы системами видеонаблюдения. Все это должно фиксироваться в режиме реального времени. Для меня, как для омбудсмена Украины, это возможность дополнительного контроля за тем, что происходит в процессе мобилизации", — пояснил Лубинец.

Подводя итог, омбудсмен выразил надежду, что Минобороны и главком воспользуются его рекомендациями для улучшения ситуации с мобилизацией. При этом он признал, что в настоящее время в Украине по-прежнему много случаев существенного нарушения прав человека со стороны сотрудников ТЦК.

Пост Лубинеца. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине. По его словам, государство хотело бы, чтобы те граждане, которые находятся за границей, вернулись обратно.

Также мы писали, что, по словам народного депутата Ирины Борзовой, в Верховной Раде не обсуждают снижение мобилизационного возраста и не готовят соответствующих законодательных изменений.