Лубінець заявив, що право оскаржити рішення ВЛК в Україні фактично не працює

Дмитро Лубінець. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні право на оскарження рішення військово-лікарської комісії фактично не працює.

Про це Лубінець розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чому оскаржити рішення ВЛК в Україні майже неможливо

За словами омбудсмена, військовозобов'язані не мають реальної можливості оперативно переглянути висновок ВЛК після мобілізації.

"Теоретично працює, фактично — ні. Немає можливості оскаржити рішення ВЛК, якщо тебе одразу визнали придатним або обмежено придатним. Людина не може тут же скористатися правом оскарження на рівні обласної чи центральної ВЛК", — сказав Лубінець.

Він навів приклад звернення чоловіка, який мав серйозне захворювання, але після рішення ВЛК був мобілізований і направлений на полігон. Не витримавши навантаження, військовий залишив місце служби та отримав статус СЗЧ.

"Людина каже: "Так, я втік". Юридично вона вже в СЗЧ, але просить лише одного — пройти повторне ВЛК в присутності працівників Офісу омбудсмена, щоб підтвердити, що не може служити через хворобу, а не через небажання", — розповів омбудсмен.

Лубінець наголосив, що така людина вже не може самостійно звернутися до медиків чи правоохоронців, адже її одразу затримають через перебування в розшуку за самовільне залишення частини. Окрім цього, омбудсмен звернув увагу на ще одну проблему — відсутність чіткого механізму повернення людей із СЗЧ до військових частин після врегулювання їхнього статусу. За його словами, це також потребує законодавчих змін.

Як повідомляли Новини.LIVE, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Кіровоградська та Хмельницька області наразі є лідерами за показниками мобілізаційних процесів. За його словами, саме в цих регіонах вдалося забезпечити вищий рівень довіри громадян до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні тривають дискусії щодо необхідності змінити підходи до мобілізації. Дмитро Лубінець заявив, що підвищити довіру до мобілізаційних процесів можна лише через прозорі правила, повагу до прав людини та належні державні гарантії для військовослужбовців.