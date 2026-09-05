Суд покарав ухилянта, який відмовився від бойової повістки

Громадянин в територіальному центрі комплектування. Ілюстративне фото: Звягельський ТЦК

У Вінницькій області судили львів'янина, який відмовився від бойової повістки, чим ухилився від мобілізації. Свою відмову він аргументував тим, що після передачі Україною своєї зброї НАТО — за українців мають воювати країни Альянсу. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Zaxid.net".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у 2024 році чоловік отримав повістку, після чого на початку вересня пройшов ВЛК. За результатами медичного огляду його визнали придатним до проходження військової служби.

В той же день, 11 вересня 2024 року йому повторно намагалися вручити бойові повістку, відповідно до якої він мав 13 вересня прибути до пункту збору для подальшого направлення на військову службу в рамках мобілізації. Однак чоловік відмовився отримувати документ, а у визначений день до пункту збору не з’явився.

Під час судового розгляду обвинувачений пояснив, що не погодився отримувати повістку, оскільки вважає, що після передачі Україною своєї зброї НАТО саме країни Альянсу мають воювати та захищати українську державу і її громадян.

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Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України. За це йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Водночас це рішення суду може бути не остаточним, оскільки його можна оскаржити в апеляційному порядку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця, де перебуювають представники ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.