Суд покарав жінку, яка била поліцейського, який перевіряв документи у її мешканця

Працівники ТЦК та поліція. Ілюстративне фото: Четверта влада

У Чернігівській області судили жінку, яка била поліцейського по руках під час перевірки військово-облікових документів у її співмешканця. За скоєне суд призначив їй певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Чернігів".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 4 березня 2026 року на території Менської громади поліцейський спільно з представниками ТЦК здійснював заходи з виявлення чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Близько 8:00 у селі Волосківці під час перевірки військово-облікових документів у співмешканця обвинуваченої жінка втрутилася в ситуацію. Вона зірвала з інспектора патрульної поліції жетон, після чого почала штовхати правоохоронця та била по руках.

Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину. Вона розповіла, що вранці 4 березня їй зателефонував співмешканець і сказав, що біля школи його намагаються забрати працівники ТЦК та СП. Після цього, за словами обвинуваченої, вона одразу вирушила до місця події.

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"Там перебувало декілька працівників ТЦК та працівник поліції. На місці події співмешканець намагався втекти від працівників ТЦК та поліції. Щоб йому допомогти, почала штовхати поліцейського. В ході штовханини зірвала з працівника поліції жетон, який впав на землю. Також декілька разів вдарила по руках працівника поліції", — розповіла громадянка.

Свій вчинок жінка пояснила бажанням не допустити того, щоб її співмешканця забрали працівники ТЦК. Вона розкаялася та попросила суд не призначати їй суворе покарання.

Рішення суду

Менський районний суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 ККУ. Йдеться про умисне завдання працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або тілесних ушкоджень середньої тяжкості у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

За скоєне суд призначив обвинуваченій один рік позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання її звільнили, призначивши один рік іспитового строку.

Рішення Менського районного суду ще може бути оскаржене. Апеляційну скаргу сторони мають право подати до Чернігівського апеляційного суду впродовж 30 днів від дати проголошення вироку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.