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Главная Мобилизация Львовянин уклонился от службы, так как воевать "должно" НАТО: приговор суда

Львовянин уклонился от службы, так как воевать "должно" НАТО: приговор суда

Ua ru
5 сентября 2026 04:05
Суд наказал уклониста, отказавшегося от боевой повестки
Гражданин в территориальном центре комплектования. Иллюстративное фото: Звягельский ТЦК

В Винницкой области судили жителя Львова, который отказался от призыва на военную службу, чем уклонился от мобилизации. Свой отказ он аргументировал тем, что после передачи Украиной своего оружия НАТО — за украинцев должны воевать страны Альянса. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Zaxid.net".

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Детали дела

Согласно материалам дела, в 2024 году мужчина получил повестку, после чего в начале сентября прошел ВВК. По результатам медицинского осмотра его признали годным к прохождению военной службы.

В тот же день, 11 сентября 2024 года, ему повторно пытались вручить призывную повестку, согласно которой он должен был 13 сентября прибыть в пункт сбора для дальнейшего направления на военную службу в рамках мобилизации. Однако мужчина отказался принимать документ, а в назначенный день в пункт сбора не явился.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый пояснил, что не согласился принять повестку, поскольку считает, что после передачи Украиной своего оружия НАТО именно страны Альянса должны воевать и защищать украинское государство и его граждан.

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Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины. За это ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время это решение суда может оказаться не окончательным, поскольку его можно обжаловать в апелляционном порядке.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала через Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

суд НАТО мобилизация уклонисты судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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