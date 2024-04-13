Маляр зробила скандальну заяву щодо демобілізації військових

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: МО

Верховна Рада України ухвалила в четвер, 11 квітня, законопроєкт про мобілізацію в цілому. Водночас з нього була вилучена норма щодо демобілізації.

Це прокоментувала ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі Суспільного.

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Маляр заявила, що демобілізація в Україні зараз — це розкіш і вона неможлива.

"Немає чого скиглити оборонцям — вони ж мали читати Конституцію і знали, що воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану", — сказала вона.

Під час ефіру в студії була також присутня нардепка від "Голосу" Інна Совсун, чоловік якої воює "на нулі" — вона розплакалась після слів Маляр.

"Ротація нікого не врятує. Це можливість відпочити, а не повернутись до нормального життя", — зазначила вона.

Раніше нардеп Володимир Арешонков заявив, що саме військове керівництво наполягало, аби з законопроєкту була вилучена норма про демобілізацію.

Також ми писали, що коментуючи новий закон про мобілізацію Максим Жорін заявив, що необхідна більша жорсткість стосовно ухилянтів.