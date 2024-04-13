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Маляр сделала скандальное заявление о демобилизации военных

13 апреля 2024 14:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Маляр сделала скандальное заявление о демобилизации военных
Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: МО
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада Украины приняла в четверг, 11 апреля, законопроект о мобилизации в целом. В то же время из него была изъята норма по демобилизации.

Это прокомментировала экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире Суспільного.

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Маляр заявила, что демобилизация в Украине сейчас — это роскошь и она невозможна.

"Нечего скулить защитникам — они должны были читать Конституцию и знали, что воевать нужно будет до окончания военного положения", — сказала она.

Во время эфира в студии также присутствовала нардеп от "Голоса" Инна Совсун, муж которой воюет "на нуле" — она расплакалась после слов Маляр.

"Ротация никого не спасет. Это возможность отдохнуть, а не вернуться к нормальной жизни", — отметила она.

Ранее нардеп Владимир Арешонков заявил, что именно военное руководство настаивало, чтобы из законопроекта была изъята норма о демобилизации.

Также мы писали, что комментируя новый закон о мобилизации Максим Жорин заявил, что необходима большая жесткость по отношению к уклонистам.

Верховная Рада
Анна Маляр
мобилизация
война в Украине
демобилизация
мужчины
военнослужащие

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