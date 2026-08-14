Масове скасування броні з 1 вересня: що насправді ухвалив Кабмін

Голосування Верховної Ради та бронювання. Фото: Верховна Рада України, УНІАН, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Масового повного скасування відстрочок від мобілізації з 1 вересня 2026 року не відбудеться. Постанова Кабінету Міністрів № 692 не передбачає автоматичного анулювання бронювання у всіх громадян України, однак документ запускає масштабний аудит компаній, за результатами якого частина бізнесу може дійсно втратити статус критично важливого підприємства, що за собою призведе до унеможливлення надання броні працівникам.

Про це повідомила юристка Віра Тарасенко, цитує Новини.LIVE.

Що буде з оформленими бронюваннями в громадян після аудиту 1 вересня

В соцмережах нерідко ширяться панічні повідомлення про те, що восени всі військовозобов'язані автоматично втратять захист від призову. Приводом для таких прогнозів стала урядова постанова № 692. Цей документ справді оновив правила гри для бізнесу, але жодного слова про масове чи примусове скасування чинних відстрочок з 1 вересня 2026 року там немає. Усі раніше видані дозволи продовжують діяти.

Натомість Кабінет Міністрів запровадив масштабну ревізію. Держава справді вирішила перевірити, чи дійсно компанії заслуговують на статус критично важливих. Урядовці встановили дедлайн: до 1 вересня відповідальні органи мають закінчити аудит і переглянути обґрунтованість рішень щодо кожного підприємства, яке раніше отримало право резервувати кадри.

Саме результати цієї інспекції визначать подальшу долю працівників. Якщо компанія відповідає оновленим вимогам, її персонал збереже бронювання. Однак виявлені порушення чи невідповідність критеріям призведуть до втрати компанією статусу критичної.

Лише за такого сценарію скасовується правова основа для резервування, а співробітники залишаються без відстрочок від мобілізації. Тобто загроза нависла не над усіма громадянами, а тільки над штатом тих компаній, які не пройдуть перевірку.

Як мінімізувати ризики втрати статус критичності на підприємстві та відповідну бронь

Аби не втратити цінні кадри, керівникам бізнесу радять негайно проаналізувати нові урядові вимоги. Роботодавцям необхідно перевірити правильність оформлення кадрових документів, виправити можливі недоліки та підготуватися до інспекції.

Та й працівникам з бронюванням юристка радить діяти на випередження. Аби розуміти власні перспективи, працівникам доцільно напряму запитати у свого керівництва про хід перевірки, наявність повідомлень від державних органів та готовність компанії підтверджувати свою критичність.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, юристи продовжують роз'яснювати нюанси бронювання працівників критично важливих підприємств. Зокрема, відсутність прописки чи навіть перебування у розшуку через неявку за повісткою не є перепоною для тимчасового бронювання фахівців на підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК). Юристи пояснили, який механізм запровадила держава.

Ще одне важливе законодавче уточнення стосується компаній, визнаних критично важливими для функціонування економіки. Якщо в їхньому штаті числиться лише один військовозобов'язаний працівник, дія стандартної 50% квоти на бронювання у цьому випадку не застосовується. За таких обставин підприємство має повне законне право оформити відстрочку від мобілізації для свого єдиного співробітника.