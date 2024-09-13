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Мешканець Хмельниччини хотів служити в ЗСУ, а опинився на суді — в чому причина

13 вересня 2024 01:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Чоловік з Хмельницької області замість ТЦК поїхав до хворої матері, а суд його позбавив волі за це
Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Військовозобов'язаний із села Семенів, що на Хмельниччині, був не проти служити в ЗСУ. Він домовився із працівником ТЦК, щоб той його відвіз до пункту збору, але через хворобу матері не зміг поїхати. Суд виніс йому вирок.  

Про це йдеться у повідомленні Теофіпольського районного суду.

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Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, військово-лікарняна комісія визначала чоловіка придатним до служби. Щоб відправитись на збори він домовився з одним із працівників ТЦК, щоб той прямуючи через його село забрав мобілізованого із собою.

Очікуючи біля свого будинку він отримав дзвінок від сестри, яка розповіла, що їхня мати перенесла операцію. Чоловік хотів попередити ТЦК та дільничного, що в цей день не зможе прибути на пункт збору, але не зміг додзвонитись, тож поїхав до матері.

Що вирішив суд

Суд визнав, що чоловік ухилився від мобілізації та засудив його до 3 років і 6 місяців позбавлення волі. 

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