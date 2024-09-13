Виключені з військового обліку - виїзд за кордон виключеного з обліку - коли виключеного з обліку не випустять за кордон

Виключеного з військового обліку не випустять за кордон — юристи назвали одну причину
Виключені з військового обліку громадяни мають право на виїзд за кордон. Але якщо у такої особи немає військово-облікового документу, з перетином державного кордону можуть виникнути проблеми.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Виїзд за межі України
Громадяни, виключені з військового обліку, втрачають статус військовозобов’язаного — і щодо них не застосовуються обмеження, пов’язані із воєнним станом та загальною мобілізацією.
Скажімо, вони мають право виїжджати за кордон. Та у одному випадку виїзд за межі України таким громадянам все ж може бути заборонений.
Коли виключених з військового обліку не випустять за кордон
Так, відповідаючи на питання про те, чи може виключений з військового обліку громадянин, який не має військово-облікового документу, виїхати за межі України, Юрій Айвазян зазначив: "Вас, скоріше за все, не випустять за кордон із довідкою виданою замість військового квитка".
Юрист наголосив, що у такій ситуації можна спробувати оформити електронний військово-обліковий документ через державний портал "Дія".
"Прикордонники обов'язково будуть перевіряти наявність даних щодо Вашого виключення у Єдиному реєстрі, хоча Ви й не повинні перебувати у останньому, оскільки не є військовозобов'язаним", — підкреслив Айвазян.
Читайте Новини.LIVE!