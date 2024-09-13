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Виключеного з військового обліку не випустять за кордон — юристи назвали одну причину

13 вересня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виключені з військового обліку - виїзд за кордон виключеного з обліку - коли виключеного з обліку не випустять за кордон
Український прикордонник на пункті контролю. Фото: "Цензор.нет"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Виключені з військового обліку громадяни мають право на виїзд за кордон. Але якщо у такої особи немає військово-облікового документу, з перетином державного кордону можуть виникнути проблеми.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Громадяни, виключені з військового обліку, втрачають статус військовозобов’язаного — і щодо них не застосовуються обмеження, пов’язані із воєнним станом та загальною мобілізацією.

Скажімо, вони мають право виїжджати за кордон. Та у одному випадку виїзд за межі України таким громадянам все ж може бути заборонений.

Коли виключених з військового обліку не випустять за кордон

Так, відповідаючи на питання про те, чи може виключений з військового обліку громадянин, який не має військово-облікового документу, виїхати за межі України, Юрій Айвазян зазначив: "Вас, скоріше за все, не випустять за кордон із довідкою виданою замість військового квитка".

Юрист наголосив, що у такій ситуації можна спробувати оформити електронний військово-обліковий документ через державний портал "Дія".

"Прикордонники обов'язково будуть перевіряти наявність даних щодо Вашого виключення у Єдиному реєстрі, хоча Ви й не повинні перебувати у останньому, оскільки не є військовозобов'язаним", — підкреслив Айвазян.

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