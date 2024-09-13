Мужчина из Хмельницкой области вместо ТЦК уехал к больной матери, а суд его лишил свободы за это

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Военнообязанный из села Семенов на Хмельниччине был не прочь служить в ВСУ. Он договорился с работником ТЦК, чтобы тот его отвез в пункт сбора, но из-за болезни матери не смог уехать. Суд вынес ему приговор.

Об этом говорится в сообщении Теофипольского районного суда.

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Детали дела

Как выяснилось на суде, военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе. Чтобы отправиться на сборы, он договорился с одним из работников ТЦК, чтобы тот направляясь через его село забрал мобилизованного с собой.

Ожидая возле своего дома, он получил звонок от сестры, которая рассказала, что их мать перенесла операцию. Мужчина хотел предупредить ТЦК и участкового, что в этот день не сможет прибыть на пункт сбора, но не смог дозвониться, поэтому уехал к матери.

Что решил суд

Суд признал, что мужчина уклонился от мобилизации и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.